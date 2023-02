Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En cordial plática con periodistas victorenses, a pregunta expresa el candidato a senador José Ramón Gómez Leal, de la alianza Morena-PT cuenta divertido que desde que tenía 2 años le dicen JR.

-¿Y cómo estuvo?, le insisto.

«Así me puso mi tía Mary Leal. Resulta que al nacer yo estaba de moda una serie muy famosa de televisión, ‘Dallas’, y uno de los personajes era ‘R’ (J.R. Ewing). De ahí salió. Mi papa se llama también José Ramón, pero a él le pusieron Pepillo».

Dice JR Gómez Leal que desde el año 2016 encontró que tiene coincidencias con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que una similitud que tiene con él es que AMLO señala que «no puede haber Gobierno rico y pueblo pobre», y yo opino que no es correcto que haya funcionarios que viajen en camionetas suburban compradas por el Gobierno y que haya muchas calles que no están pavimentadas.

La charla, en el espacio arbolado de El Colibrí del Lic. Francisco Hernández, tazas de café de por medio, el ahora candidato recuerda que en su primera platica con AMLO en Reynosa, y decirle «Me llamo José Ramón Gómez Leal», AMLO le respondió que nunca iba a olvidar su nombre. Y añade JR: «Ya luego me enteró que uno de sus hijos se llama José Ramón».

Y cuenta: Nunca pensé que iba yo a ser político. Yo era solo comerciante. A mis 30 años me inicié en la política. Primero Gerardo Peña, candidato a alcalde Reynosa invita a mi hermano Manuel, por su condición de empresario a su campaña electoral. «No tengo interés», le dice Manuel a Gerardo, y me ofrecen ser regidor, pero luego interviene esta persona (Cabeza de Vaca), y finalmente soy candidato a regidor suplente.

En referencia al apoyo que le acaban de brindar la doctora Maki Ortiz Domínguez y el licenciado Oscar Luebbert, ex presidentes municipales de Reynosa, el candidato JR Gómez Leal dice: «Todo suma, y los dos han sido senadores», señalando que mucho puede aprender de ellos.

Indica que en las personas «la puntualidad es clave».

En el encuentro con los reporteros estuvo la compañera de fórmula al Senado, Paola López Carreto, para quien por lo menos en tres ocasiones JR Gómez Leal tuvo comentarios elogiosos en el trabajo electoral de ganar el domingo 19 de febrero.

De su campaña electoral al Senado de la República señala que va bien, y precisa que de las casi 4 mil 800 casillas para votar que habrá el domingo 19 de febrero «ya tenemos cubiertas el 99 por ciento de ellas, con dos representantes en cada casilla».

Ante el reclamo de una reportera respecto a que no respondía las llamadas telefónicas de la prensa cuando él era Superdelegado federal en Tamaulipas de la Secretaria de Bienestar Social, el candidato JR Gómez Leal, acepta que así fue, añadiendo que lo hizo para aplicarse al cien a dicho trabajo y que también así se los pidió el Presidente Andrés Manuel López Obrador a todos los delegados federales de Bienestar Social: No medios de comunicación y no se peleen con los Gobernadores

2.- Se trabaja en la UAT en forma coordinada e institucional para que haya una mayor igual de género para que los universitarios convivan en un marco de respeto e iguales oportunidades, tal como lo han trazado el Rector Guillermo Mendoza Cavazos.

El secretario general de la Universidad, Dr. Eduardo Arvizu Sánchez.

El funcionario dijo que el objetivo del Rector Mendoza Cavazos es se consolidar una cultura de respeto en la UAT. El objetivo, explicó es que las mujeres y toda la comunidad universitaria se sientan tranquila y segura. «Que existimos y convivimos en un marco de respeto. Y esa es la parte más importante del trabajo en la UAT”.

El objetivo, dejó en claro es prevenir la discriminación en todos los espacios universitarios. “El respeto tiene que ser la parte normativa presente; no solamente en términos de nuestra normatividad, sino en nuestro actuar para todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad”, agregó el secretario general de la Universidad.

Mencionó Arvizu Sánchez que se plantea la creación de estructuras para recibir y atender las quejas por violencia de género que pudieran presentarse. “Habrá una mayor proximidad en cuanto a las inquietudes, en cuanto al tratamiento en términos de atención”. Así este asunto en la UAT.

