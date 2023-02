Por Agencias

La ministra Yasmín Esquivel Mossa retiró su proyecto de resolución donde proponía al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalar las reformas a la Ley Orgánica de la Armada de México (LOAM), que permiten a los elementos de la Secretaría de Marina (Semar) actuar en labores de seguridad pública.

Se trata de la acción de inconstitucionalidad 173/2021, promovida por diputados de oposición, cuya resolución estaba programada para votarse este lunes, sin embargo, al llegar su turno, Esquivel anunció que retiraba su propuesta.

“Toda vez que, en este asunto, en esta acción de inconstitucionalidad 173/2021, he recibido algunas observaciones de las señoras y señores ministros, solicitaría se retire el asunto para el efecto de analizarlas cuidadosamente”, señaló la ministra.

En su propuesta original, planteaba que no era inconstitucional que la Semar comisionara a su personal en apoyo a la Guardia Nacional (GN), pues “el hecho de que exista personal comisionado de la Armada de México en diversas dependencias no implica per se que se le otorgue una presencia permanente a la primera en relación con las segundas y mucho menos que desempeñen en cualquier momento actividades de mandos civiles”.

Esquivel también planteaba desestimar los cuestionamientos de los diputados de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, sobre la posible inconstitucionalidad de que mandos de la Semar, comisionados a la GN, sigan dependiendo administrativamente de la Armada.

“En ese sentido, el control administrativo del personal naval comisionado a la Guardia Nacional tampoco significa una superioridad de la Armada sobre esta, sino que solo retoma el mando de funcionarios que se encuentran, orgánicamente, adscritos a dicha institución, es decir, que no forman parte del personal de la Guardia Nacional”, afirma el proyecto de Esquivel.

El hecho de que esta propuesta haya sido retirada no supone necesariamente que el sentido de avalar las reformas impugnadas vaya a cambiar, es tan solo que las observaciones de los demás ministros son tan relevantes que la ponente considera necesario analizarlos para incluirlos, o bien rebatirlos, en su proyecto.