Por Agencias

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, elevó esta tarde el tono de sus críticas al coordinador de los senadores tricolores, Miguel Ángel Osorio Chong, al destacar que su correligionario debería demostrar carácter para enfrentar un gobierno que no tiene resultados en el país al tiempo que agitaba su mano derecha semicerrada de abajo hacia arriba.

Moreno agregó que con esa vehemencia con la que ataca al PRI, debería demostrar carácter.

Explicó que su correligionario no asiste al Senado, no convoca a sesiones. No se presenta. “Yo lo ando buscando desde hace tres años”, apuntó.

Alejandro Moreno expuso que acudió al Senado a invitación de la mayoría de los senadores de su partido y que le resultó extraña la actitud de Osorio Chong quien salió huyendo de la plenaria.

Acusó al ex secretario de Gobernación de servilismo y colaboracionismo con la administración federal morenista, lo que no abona a la unidad del partido.