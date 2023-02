Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Quedaron sobre la mesa del IETAM cuatro cartas de intención para formar partidos políticos de carácter estatal.

Con todo el respeto que merecen sus inquietos promotores, no vemos nada serio. Al contrario, suena a irreverencia ¿oportunismo? el proyecto de crear el partido “AMLO”.

Casi estamos seguros que, si Andrés Manuel se entera del asunto, ordenaría dar marcha atrás a los trámites, y más si le informan que el autor es un estuche de monerías, arroz de todos los moles llamado Geovanni Barrios Moreno, de Reynosa.

Si comenzamos por el principio, hay que decir que el Instituto Electoral recibió cartas de intención de crear los siguientes partidos con carácter local que, si bien les va y alcanzan el registro, podrían participar en las elecciones del 2027:

1.- Fortalecimiento Rural Campesino (FRC por sus siglas).- Un ente que anda por otras entidades como Hidalgo y Tabasco tratando de hacer lo mismo.

No hay datos de qué corriente nacional los patrocina, pero en Tamaulipas la representación está a cargo de Helga Ruth Vázquez Ruiz, ex regidora del PAN, misma que acusó al ex Gobernador Egidio Torre Cantú de tenerla como presa política.

Es hija de la desaparecida luchadora social priísta Ney Ruiz, también ex regidora, que luego brincaron a Acción Nacional.

2.- Organización Ciudadana Juntos Avanzamos, OCJA.- No es grupo local ni tiene que ver con algún ex Gobernador. Solicitaron inscripción con las mismas siglas en el Estado de Guerrero, de donde es originario su promotor Abraham Pone Guadarrama, y ha desempeñado cargos públicos. Fue alcalde de Taxco y, como diputado, líder del Congreso local, por el PRI.

Se presentó en esta capital a entregar documentos, aunque tendrá una representante estatal de nombre Guadalupe Martínez.

No se sabe quién podría estar detrás de él para meterle lana a la integración de una organización nacional, que no es cualquier billetillo.

3.- Encuentro Solidario Tamaulipas, PES. – Las siglas del PES son muy conocidas porque fundaron una organización nacional que alcanzó registro en 2014, que perdieron en la primera elección por no cosechar el 3.0 por ciento de la votación.

Brincaron entre Encuentro Social y Encuentros Solidario -enamorados de las siglas-, pero no les valió. Siguen sin registro.

Se le define como un partido de derecha, en el que militan principalmente religiosos cristianos que encabeza Hugo Eric Flores Cervantes. En Tamaulipas fue representante Alejandro García Sánchez.

4.- Movimiento Auténtico Libre Organizado, AMLO por sus siglas.- Pareciera una broma, pero desde Reynosa algunas personas que se dicen morenistas quieren esas siglas en Tamaulipas.

Aunque usted no lo crea, o que lo tome a broma, el promotor es Geovanni Francesco Barrios Moreno, arroz de muchos moles en los últimos años, que lo mismo le tira a la alcaldía local que a la gubernatura, ya sea por la libre o por partidos políticos.

Dirige la Asociación Civil Justicia, donde, como abogado, presta asesorías jurídicas principalmente en el tema migrante y de derechos humanos. Lleva como su represente ante el IETAM a Nancy Edith Salinas Loera, aparentemente también de Reynosa.

Ella lo representó en el V distrito electoral cuando en 2022 aspiró a diputado local y, al registrarse por la presidencia de aquella frontera, Salinas ocupaba el noveno lugar en la planilla de regidores.

Más bien las acciones políticas de Barrios se toman a broma. Se dice nieto del fallecido actor Mario Moreno Cantinflas.

Pues bien, amigo lector, es usted el que tiene que opinar y hacer conclusión de si los actores señalados tienen posibilidad de sacar la empresa partidista que quieren.

Por lo pronto, a simple vista, no se observa algún posible patrocinio del grupo Cabeza de Vaca con miras a hacer “roncha” para la siguiente elección. A lo mejor porque no están acostumbrados a sacar los “cueros de rana” de su cartera.