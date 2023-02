Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A toro pasado, y más allá de los resultados, de que haya un Senador electo de forma indiscutible, en la elección realizada el pasado domingo en Tamaulipas definitivamente perdimos todos, me explico.

Perdieron los partidos políticos y sus candidatos pues no convencieron al 80 por ciento del electorado de ser una buena opción para representarnos, y no, no culpe a la ciudadanía del abstencionismo, en realidad este fenómeno es la forma más contundente de reclamar que no nos dan lo que necesitamos, ya ni siquiera hablando de lo que queremos.

Perdió la autoridad electoral, porque le dan la razón a quienes, perversamente, les quieren quitar presupuestos, es un hecho que no hicieron su trabajo, que todavía no logran formar ciudadanía que es una de sus obligaciones, que ni siquiera pueden promover el voto porque no le han dicho al ciudadano para que sirve.

Por supuesto, quien más perdió fue el pueblo, primero porque durante un mes y medio dejó de recibir apoyos, de ver a sus autoridades y luego porque los 130 millones invertidos en preparar la elección pudieron haberse invertido en mejores cosas, como medicamentos, becas, despensas ahora que todo está por las nubes y se hacen necesarias con el aumento de la pobreza.

También perdió el pueblo porque será representado por un político que apenas motivo el voto de 15 de cada cien ciudadanos, es decir, será investido como Senador sin contar con la confianza de la mayoría de la ciudadanía.

Claro, el domingo 19 de febrero pasará a la historia como uno de los días más negros en la historia democrática de Tamaulipas, y no por la baja participación ciudadana, no, sino porque significó que al pueblo no lo escuchan, no es la prioridad.

A qué me refiero, pues primero a que nadie quería está elección que se realizó, a que era innecesario llenar ese escaño en el Senador porque no le afectaba a nadie y; segundo, porque esos recursos bien pudieron ahorrarse para que durante el año los partidos se pongan las pilas y comiencen con su labor para que en el 2024 no ocurra lo mismo.

Puntos para destacar, 1.- el ala guinda se sigue fortaleciendo con todo y la exhibida a los traidores que no promovieron el voto para su candidato; 2.- el cabecismo está más que muerto y los tricolores empecinados en enterrarse juntos y; 3.- por supuesto, el lapidario mensaje de la ciudadanía respecto a que no la atienden y por ello no fue a votar.

En esas circunstancias es claro que al final queda la sensación de que perdimos todos, de que hemos tirado 130 millones de pesos a la basura en lugar de invertirlos en algo que de verdad hubiera valido la pena, como becas, medicinas, despensas, por ejemplo…

LLEGAN 28 MIL MILLONES DE LA FEDERACIÓN… Como nunca antes, el gobierno federal ha volcado todo tipo de apoyos a Tamaulipas y prueba de ello, son las inversiones y obras por cerca de 28 mil millones de pesos que ya se han iniciado en el estado, así como los avances de nuevos proyectos que permitirán consolidar el desarrollo y el bienestar social en beneficio de las y los tamaulipecos, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Modernización de nuevas aduanas, puertos, puentes, carreteras, plantas industriales, acueducto, hospitales y mucho más, son los proyectos que avanzan día a día, no solo en el escritorio con la planeación sino con la ejecución, gracias al apoyo de la federación”, expresó.

En su primer encuentro con los medios de comunicación, tras finalizar el proceso electoral por la elección extraordinaria en Tamaulipas, el gobernador del Estado hizo un recuento de los más significativos avances, obras, inversiones y proyectos en los que se trabajó durante todo este periodo de veda electoral, los cuales, dijo, son los resultados que la Cuarta Transformación está generando en Tamaulipas.

“He sido respetuoso de la ley, por eso hicimos la pausa debido al periodo de campaña de las elecciones extraordinarias para elegir la vacante de senador de nuestro estado. Esta situación no nos permitió difundir el trabajo y los logros que hemos alcanzado hasta hoy pero no nos paralizamos, ni nos cruzamos de brazos”, expresó.

“Trabajando con todos los niveles de gobierno y teniendo como propósito compartido, inaugurar una nueva época de humanismo, seguimos la ruta señalada por nuestro presidente, luchamos por dar más y mejores oportunidades a todos pero principalmente a los que menos tienen, por eso coincidimos que por el bien de todos primero los pobres”, manifestó.

El gobernador Villarreal Anaya expuso obras como la construcción de la Aduana de Nuevo Laredo, a la que el gobierno del presidente López Obrador destinará una inversión histórica de más de 3 mil millones de pesos, así como la ampliación del Puente 3, en esa misma ciudad, en donde se invertirán mil 550 millones de pesos, además de los trabajos de dragado por parte de la Secretaría de Marina en el Puerto del Norte de Matamoros con una inversión de mil millones de pesos.

Agregó que en la ampliación de la Red de Líneas de Transmisión Eléctrica, la inversión superará los 9 mil millones de pesos, mientras que en la construcción del libramiento Gasoducto de Reynosa se han autorizado 4 mil millones de pesos, además de 300 millones por parte de Pemex para la construcción del hospital de San Fernando y por parte del ISSSTE se invertirán 2 mil 400 millones de pesos en las obras de un nuevo hospital en Tampico.

“Ya lo dijo en alguna ocasión el presidente: el gobierno es como un elefante, muy pesado y que se había detenido, pero ya se ha levantado en Tamaulipas y poco a poco comienza a caminar”, dijo y reiteró su llamado a las y los tamaulipecos a sumarse como sociedad en la nueva etapa de democracia colaborativa.

“Que cada quien aporte su granito de arena para consolidar el progreso de nuestro estado, siempre pensado en el colectivo y en el bienestar, porque ese es el humanismo mexicano y es el humanismo tamaulipeco”, indicó.

FOMENTA UAT PRODUCCIÓN CIENTIFICA… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo en el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria la presentación de dos importantes obras editoriales producto de la investigación de docentes de esta casa de estudios.

Árboles de la reserva El Cielo: nomenclatura y uso tradicional, primero de los libros presentados, es una edición coordinada por el Dr. Arturo Mora Olivo, el Dr. Antonio Guerra Pérez y la Dra. Claudia Elena González Romo.

Por su parte, Liderazgo y empoderamiento, competencias para triunfar en la sociedad digital es obra del Dr. Enrique Bonilla Murillo, la Dra. Verónica Sagnité Solís Herebia y del Dr. Julio César González Mariño.

La presentación estuvo a cargo de la Dra. Mariana Zerón Félix, secretaria de Investigación y Posgrado, quien, a nombre del C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la UAT, felicitó al conjunto de investigadores por el trabajo realizado y destacó que este importante esfuerzo contribuye a que el conocimiento generado en la Universidad se trasfiera para la solución de problemas y aporte positivamente a la sociedad.

En sus comentarios sobre las obras, apuntó que el referente a la reserva El Cielo puede ser un libro de texto para las escuelas, pues refleja el conocimiento ancestral sobre esas plantas con el tono de la ciencia, pero de modo que puede ser comprendido sin tener amplios conocimientos de biología.

De la obra sobre liderazgo y empoderamiento señaló que pretende, entre otras cosas, despejar las dudas de los estudiantes a través de la comunicación y la confianza, y tiene mucho que ver con el programa Vida Universitaria, que impulsará la UAT con la nueva reforma curricular.

La obra Árboles de la reserva El Cielo: nomenclatura y uso tradicional fue comentada por el Dr. Arturo Mora Olivo, quien señaló que el documento refleja la importancia de nuestra cultura y la riqueza biológica de esta región de Tamaulipas. En cuanto a Liderazgo y empoderamiento, competencias para triunfar en la sociedad digital, el Dr. Enrique Bonilla Murillo señaló que el libro busca empoderar a los estudiantes y que, a través del desarrollo de sus competencias, puedan ser agentes de cambio en la sociedad.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… [email protected]