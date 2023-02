Por Agencias

Ciudad de México. El grupo parlamentario de Morena en el Senado se pronunció por una reforma judicial a fondo, consideraron que hay tiempo de llevarla a cabo en lo que resta del sexenio y demandó a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, que investigue la actuación de los magistrados José Antonio Cruz Ramos, María Elena Rosas y Pablo Domínguez Peregrina, quienes concedieron amparo a Luis Cárdenas Palomino, para que se descongelen sus cuentas bancarias y pueda disponer de los recursos que obtuvo del crimen organizado.

“Vamos a a insistir una y otra vez, aunque no le guste al poder judicial, desde la libertad que tenemos desde el otro poder, vamos ya a empezar a señalar con nombre y apellido, a los jueces que están tomando decisiones en contra del pueblo de México», resaltó el senador César Cravioto.

Acompañado de sus compañeros Morenistas Antares Vázquez, José Narro, Daniel Gutiérrez Castorena, Lilia Margarita Valdez, Ely Cervantes, entre otros, resaltó que “es muy lamentable “que el Poder Judicial en este país, cada día está más del lado de los delincuentes que del interés nacional.

“Es verdaderamente aberrante que al señor Cárdenas Palomino, brazo derecho de Genaro García Luna y brazo izquierdo de Felipe Calderón, con toda la evidencia que hay de actos de corrupción y de haber sido uno de los artífices de entregar las instituciones del país al crimen organizado, magistrados hayan decidido que puede utilizar libremente el dinero que tiene en sus cuentas, el dinero mal habido justamente por sus nexos con el crimen organizado”.

Preguntó a la titular de la Suprema Corte si esa va a ser la línea que el poder judicial va a tomar. Recordó que un día antes, un senador de oposición preguntó por qué no se juzga en México a García Luna en México. La respuesta es que “s con ese Poder Judicial que tenemos, lo van a declarar inocente y hasta perdón le vamos a tener que pedir. Qué bueno que está siendo juzgado en Nueva York”.

El senador Cravioto insistió y le demandó a la presidenta de la Suprema Corte que actúe se investigue “por qué esos jueces están tomando esas decisiones, que les revisen sus patrimonios, que les revisen sus intereses, que los suspendan hasta que no se aclaren estas resoluciones”.

“Están los temas por ejemplo de la saxofonista, que sólo porque hubo un escándalo no se liberó a su violentador, pero casos y casos y casos vemos y luego decimos y por qué tanta impunidad y por qué tanta delincuencia ¿y por qué tanta corrupción en este país? Pues es que el Poder Judicial de este país no está dando justicia”.

Por su parte, la senadora Antares Vázquez resaltó que “García Luna está siendo juzgado en Estados Unidos, porque aquí no hay vías de justicia reales. El Poder Judicial está podrido hasta el tuétano y mientras no se limpie, las mexicanas y mexicanos no podremos aspirar a una justicia real”.

Las acciones del poder judicial “hablan de su complicidad con estos grupos que están siendo procesados en juicios por el tema de sus vínculos con la delincuencia organizada. Era claro que Palomino era el brazo derecho de García Luna, que él era el que operaba, que él era el que hacía las actividades y las acciones, y el otro era el que llegaba a los acuerdos”.

Con esta “cloaca” que destapó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se da clara idea de que no podía terminarse la delincuencia porque estaban todos coludidos, recalcó a su vez el senador Gutiérrez Castorena.

Los legisladores coincidieron en que se requiere una gran reforma al Poder Judicial. Al respecto, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, consideró que hay tiempo en esta legislatura para impulsar esa reforma, que, de entrada, debe dar autonomía al Consejo Nacional de la Judicatura, a fin de que no dependa ya de la presidencia de la Suprema Corte.