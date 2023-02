Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Quedaron fuera de combate dos posibles partidos políticos locales. Sus jefes querían manejarlos a “control remoto” desde otras regiones de la Patria. Venían en busca de fortuna… económica ¿a qué más?.

Quedan pendientes dos organizaciones más, donde interviene gente local, pero tampoco se les augura buena suerte.

El árbitro -IETAM- le dio garrotazo a la primera mitad: Organización Ciudadana Juntos Avanzamos y Fortalecimiento Rural Campesino. No reunieron los primeros requisitos, documentación relacionada con carta de intención. Menos alcanzarán las firmas necesarias para su registro.

No es un “enchílame otra que me la trago”, como dice la filosofía ranchera. Los aventureros no caben por estas tierras. Tenemos grillos, y de sobra.

El arbitral tumbó:

1.- Organización Ciudadana Juntos Avanzamos, A.C., representada aquí por Guadalupe Martínez Montenegro, pero con un cabecilla en el estado de Guerrero identificado como Abraham Ponce Guadarrama.

No pasaron la primera prueba, decíamos, por no cumplir con lo siguiente:

a) Domicilio en Tamaulipas para oír y recibir notificaciones. Dieron un correo electrónico. d) Nombres de personas para recibir esas notificaciones. c) Siglas del partido que tampoco identificaron (que es muy fácil, ORCIJA por ejemplo). d) Pasaron por alto lo del emblema. e) Cuenta de usuario (teléfono) con aplicación para recibir apoyos ciudadanos.

La protocolización como AC la hizo un notario del Distrito Los Bravos, Chilpancingo de los Bravo, capital de Guerrero, en enero del 2022.

Al IETAM no presentaron documentos originales de acta constitutiva. Querían matar dos pájaros de una pedrada, en Guerrero y Tamaulipas.

2.- Fortalecimiento Rural Campesino, A.C., otra pifia que llegó del sur mexicano. Nombraron representante legal a Emmanuel Luna, quien trajo la “carta de intención”, pero más adelante aparece otro nombre, Fernando Colohua Tzanahua.

Es el grupo que en la localidad chaperonea Helga Ruth Vázquez Ruiz, ex regidora panista en ciudad Victoria.

Un dato más dice que, para constituir la asociación civil, recurrieron a un notario de la 14 demarcación de Córdova, según protocolo suscrito el 15 de febrero del 2019 en Atlahuilco, Veracruz

Otro problema: Tal asociación, que inició operaciones en el 2011, cambió de objetivos para convertirse en mercantil, lo cual no comulga con el objetivo de formar un partido.

De ese calibre de oportunismo son las organizaciones que pensaron constituirse en Tamaulipas. El IETAM declaró improcedentes las solicitudes. Deberán esperar por lo menos otros seis años para volver a intentarlo.

¿Quiénes faltan? Se preguntará usted. El tercero es Partido Encuentro Solidario Tamaulipas, mejor conocido como PES, regenteado desde hace años por los hermanos Pineda Morín, auténticos “pájaros de cuenta”, amos y señores del municipio de Díaz Ordaz.

Traen como representante legal a un Alejandro García Sánchez, de Río Bravo, quien por algún tiempo habría sido jefe estatal ¿líder?.

Uno de los Pineda fue diputado local por el PRI; luego federal por el PES. Le agarraron sabor al caldito ¿volverán a pegar?. Se duda.

La última organización que pidió reconocimiento es la broma del Partido AMLO, ocurrencia que nace en Reynosa con Geovanni Francesco Barrios Moreno, mismo que le tira “a todo lo que se mueve” pero a nada le pega. Quiso ser candidato independiente al Gobierno de Tamaulipas.

Es el Partido Movimiento Auténtico Libre Organizado (siglas de AMLO), cuyos promotores creen que, por ello, tendrán puertas abiertas a las prerrogativas, vulgo dinero o cargos de elección.

El Gobernador Américo Villarreal recibió en Tampico a los titulares del IMSS e INSABI, Zoé Robledo y Juan Antonino Ferrer, con quienes firmó el programa de Bienestar que garantiza infraestructura, equipo y medicamentos para los tamaulipecos, algo que se negó a signar el anterior Gobernador, el del PAN.

Anunciaron los funcionarios que por gestión del Gobernador, está autorizada la construcción de dos nuevos hospitales, Nuevo Laredo y San Fernando, y el compromiso de echar a andar los de Madero y Matamoros.

Conocedor del tema, porque es médico, AVA mostró su beneplácito con un “estoy de fiesta”, porque dijo, tales logros hospitalarios no tienen precedente en la entidad.

En relación con la elección del domingo, los Consejos Distritales comenzaron el cómputo. El domingo 26 le será entregada su constancia de mayoría a José Ramón Gómez Leal.

Ni modo que la oposición panista pida recuento, cuando la diferencia entre el ganador y el segundo lugar es de 290 mil votos, alrededor de 50 puntos porcentuales.

El que anda en la cuerda floja es Rómulo Pérez Sánchez, subsecretario de Enlace Legislativo del Gobierno. La Sala Especializada del INE encontró existente una denuncia en su contra por hacer declaraciones a la prensa favoreciendo a su partido. Apeló y el tema está en veremos. Novato al que los golpes harán aprender.