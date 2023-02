Por Agencias

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) negó cuatro solicitudes de retiro de mensajes relacionados con supuestos actos anticipados de campaña de distintos funcionarios públicos y aspirantes a un puesto de representación popular.

Las quejas fueron presentadas por un ciudadano, y por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), por presunta promoción personalizada, violación a los principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda, actos anticipados de precampaña y campaña, así como uso indebido de recursos públicos.

En un primer asunto, PAN y PRI presentaron queja en contra del partido MC, de Samuel García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León y diversos funcionarios de la administración estatal, por la presunta realización de actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada.

Lo anterior, por su asistencia y participación al evento denominado “Convención Nacional de Democracia”, realizado el 5 de diciembre pasado en la Ciudad de México en el que presumiblemente se posicionó al actual gobernador de Nuevo León de cara a la contienda 2023-2024.

Por ello solicitaron se ordene a las redes sociales Alphabet, YouTube, Meta y Facebook suspender la difusión de las publicaciones alusivas al evento.

La Comisión consideró improcedente ordenar el retiro de los materiales porque la finalidad del evento fue abordar temas relacionados con gobernabilidad, economía, trabajo en equipo, violencia y desigualdad, “sin que se aprecie que se hubieren emitido posicionamientos ante la ciudadanía con miras al próximo proceso electoral federal”.

En cuanto a las publicaciones realizadas en medios digitales, la Comisión también resolvió que no proceden las medidas cautelares por tratarse de una actividad del quehacer periodístico el cual está amparado bajo la libertad de expresión.

El presunto uso indebido de recursos es un tema que resolverá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En otro expediente, los consejeros integrantes de esta Comisión negaron imponer medidas cautelares solicitadas por un ciudadano en contra de Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación, Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador de Chiapas y los diputados y diputadas federales, Ismael Brito Mazariegos, Mario Rafael Llergo Latournerie, Rosangela Amairany Peña Escalante y Andrea Chávez Treviño.

Lo anterior derivado de su participación en dos eventos realizados el pasado 18 de octubre Chiapas.

Las medidas fueron declaradas improcedentes porque de un análisis preliminar a las publicaciones denunciadas “no se advierte la urgencia o peligro en la demora, ya que será hasta el mes de septiembre de 2023 que dará inicio el proceso electoral federal”.

La comisión precisó que para la consulta de las publicaciones denunciadas en redes sociales debe existir la voluntad de las personas que busquen conocer su contenido.

Igualmente negó la tutela preventiva al considerar que se trata de la participación del titular de la Secretaría de Gobernación en actos relacionados con las funciones propias de su encargo “y no se deduce que el servidor público hubiera hecho llamamientos tendientes a promocionar su imagen o que se haya promovido algún tema relacionado con el Proceso Electoral Federal de 2024”.

También se determinó la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el partido Morena por la transmisión del promocional para televisión denominado EDOMEX INTERCAMPAÑA, pautado por el PRI, para su difusión en el periodo de intercampaña en el Estado de México.

A juicio de Morena, en el spot se utilizan las frases «valiente», “mujeres valientes” y “ya sabes quién es la más valiente”, las cuales fueron parte del eslogan utilizado por Alejandra del Moral Vela, precandidata a la gubernatura del Estado de México, lo que le otorga una ventaja indebida con el fin de posicionarla de manera ilegal durante ese periodo.

El partido guinda alegó el presunto uso indebido de la pauta en intercampaña; por ello solicitó se ordene la suspensión y difusión del spot y la tutela preventiva para que se abstenga de utilizar menores para la producción de sus promocionales en radio y televisión.

No obstante, la Comisión negó la petición “porque no se advierte un daño irreparable o peligro en la demora que justifique su dictado, pues el simple hecho de que un partido político durante el periodo de intercampaña utilice una frase similar no resulta ilegal, resultando un spot genérico y, por tanto, permitido para su difusión en esta etapa” de la contienda.

Así, añadió, su difusión no vulnera el principio de equidad en la contienda porque no incluye elementos tendentes a exaltar frente a la ciudadanía una candidatura o partido político con la finalidad de colocarlo en las preferencias.

Por lo que respecta a la presunta vulneración al interés superior de la niñez, debido a que la persona que fue señalada por el denunciante como menor de edad, se demostró que se trata de un ciudadano mayor de edad.

En un asunto distinto, la Comisión declaró la improcedencia de la medida cautelar solicitada por el PAN en contra de Delfina Gómez Álvarez y los partidos Morena, PT y PVEM, por el presunto uso indebido de la pauta, con motivo de la transmisión de un spot en el que aparecen los emblemas de los institutos referidos y en los que se promueve la imagen de la candidata Delfina Gómez Álvarez, precandidata a la gubernatura del Estado de México.

El PAN alegó que ello afecta la contienda y genera una ventaja indebida.

La vigencia del promocional concluyó el pasado 12 de febrero, por lo que se trata de actos consumados e irreparables y no se cuenta con elementos que permitan suponer que la difusión continúa o se pretende retransmitir.

Los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos de la consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, de la consejera Claudia Zavala y de su par Ciro Murayama.