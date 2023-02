Por Agencias

Ciudad de México. Los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados cerraron filas en torno a la soberanía del Legislativo y rechazaron la invitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para acudir a su sede a dialogar sobre las diferencias en la convocatoria para sustituir a cuatro consejeros electorales.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro decidió no acudir a la audiencia en la sala superior del Tribunal Electoral para debatir sobre la revocación que hizo esta instancia de la convocatoria emitida el 13 de diciembre por el pleno de la Cámara Baja para el proceso de designación de los próximos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Por separado, el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier Velazco (Morena); y los coordinadores de las bancas del PAN, Jorge Romero; y del PRD, Luis Espinosa Cházaro; rechazaron la actitud de los magistrados del TEPJF y aseguraron que la próxima semana en San Lázaro se emitirá la una convocatoria modificada para la selección de los consejeros electorales.

Los legisladores habían invitado a los magistrados a una reunión con los coordinadores de las distintas bancadas para dirimir las diferencias en la convocatoria; sin embargo –dijeron— los integrantes del Tribunal respondieron cun una posición más de “corte procesal”.

El morenista planteó que los magistrados “se confundieron, no hay inocencias; sabemos que lo hicieron en esa actitud que ha venido asumiendo, digamos, de poca colaboración con otro poder y prefirieron darle una salida legal como si estuviéramos dirimiendo un juicio, que no estamos dirimiéndolo, ya hay una sentencia, era inatacable. Entonces, eso no podía revertirse. Eso demuestra una actitud permanente de hostigamiento que tiene el Tribunal hacia uno de los poderes y tenemos que actuar en consecuencia”.

Por ello, afirmó, en lugar de tener el diálogo con los magistrados, la Jucopo decidió por unanimidad instalar una mesa de trabajo para revisar puntualmente las atribuciones del TEPJF; para, a futuro, mantener la soberanía de la Cámara de Diputados; y esclarecer con precisión las funciones electorales que le corresponden la instancia de justicia electoral.

Por ello, y tal como se había anticipado, se anunció que la Cámara de Diputados tiene previsto emitir la próxima semana, en sesión del martes 14 de febrero, la nueva convocatoria para el proceso de selección de los cuatro integrantes del Consejo General del INE que deberán entrar en funciones el próximo 4 de abril.

En atención a la sentencia del Tribunal, se someterán al Pleno ese día las modificaciones al documento original con la convocatoria que fue revocado por los magistrados.

Por su parte, el coordinador perredista aseveró que la respuesta de los magistrados “no corresponde al espíritu de nuestra invitación. Era una invitación, no un citatorio, y nos responden -con todo respeto dicho para los litigantes- como si fuéramos a hacer un alegato de oídas”.

Ante ello, enfatizó, los diputados no acudirán a la cita hecha por los magistrados. “Ya lo hemos decidido en la Junta de Coordinación Política, y vamos a responder en el marco de instalar una mesa jurídica, pedirle a la Corte su opinión, y responder apegado a derecho, lo que el Tribunal ha enviado”.

De su lado, el coordinador de la bancada del PAN, Jorge Romero, lamentó la respuesta de los magistrados.

“Aquí si me atrevo a decir que todos, todos los partidos le contestamos a nuestro juicio, con sensatez al Tribunal al decirle ‘no puedes tú, en una resolución Tribunal imponer a una Junta de Coordinación Política la decisión que se tiene por ley que tomar en el Pleno’. No puede la Jucopo sustituir a 500 legisladoras y legisladores. No la consideraron suficiente y bueno no podemos romper nosotros nuestro primer mandato, que es la ley”.

Sobre la convocatoria para renovar cuatro espacios en el Consejo General del INE, planteó que los legisladores le darán puntual cumplimiento. “Vamos a cumplir como Cámara, el proceso está salvaguardado y todo saldrá conforme a tiempos, a las formas y a la ley”.