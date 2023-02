Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La secretaria general del Sindicato de Kemet, Dolores Zúñiga Vázquez informó que desde el 2021 esa organización sindical legitimó el contrato colectivo de trabajo, procedimiento que nació con la reforma laboral del 2019 y que obliga a los sindicatos a someter a consulta ese documento para que sean los trabajadores los que lo aprueben o rechacen.

La dirigente sindical recordó que en Kemet ya se llevó a cabo ese ejercicio democrático con bastante éxito, pues dijo que antes de la reforma ella ya privilegiaba el diálogo con los obreros a quienes siempre los ha tomado en cuenta en este tipo de temas para que sientan que son considerados y que su opinión sí influye en las decisiones sindicales.

“Para mí en realidad no es algo nuevo, yo siempre he tomado la opinión de los compañeros; es en otros sindicatos donde no están acostumbrados a rendir cuentas, a no transparentar, donde batallen para cumplir con esas reformas”.

De acuerdo con Zúñiga, la legitimación consiste en consultar o pedir la opinión de los obreros respecto al contrato colectivo y con ello se garantiza que realmente conocen el contenido del mismo. Actualmente todavía muchos líderes sindicales hacen negociaciones “en lo oscuro”, y solo dan el resultado de esas negociaciones a los trabajadores, que no tienen más remedio que aceptar lo que se les diga o informe; pero esas prácticas se supone que ya se acabaron.

“Nosotros aquí les preguntamos a cada uno y luego vemos cuántos son a favor y cuántos en contra, entonces ya lo damos a conocer y se toma la decisión en base a ese resultado”.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) fijó como fecha límite el mes de mayo de este 2023 para que todos los sindicatos realicen la legitimación de su contrato colectivo de trabajo.