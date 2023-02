Por Agencias

Nueva York.- Genaro García Luna notificó al juez Brian Cogan que no testificará por su caso en el juicio por narcotráfico que se lleva a cabo en su contra en la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York, en donde se le acusa de conspiración internacional para trasegar cocaína en presunta colusión con el Cártel de Sinaloa.

“¿Sus abogados le asesoraron sobre su decisión de que no va a testificar por su defensa?”, preguntó el juez Cogan a García Luna al iniciar las audiencias de lo que será la última semana del juicio.

Sí, señor, esa es mi decisión”, respondió García Luna a Cogan, por lo que inmediatamente después de asentado esto, los fiscales del Departamento de Justicia llamaron a Jesús Reynaldo “El Rey” Zambada García, su último testigo del proceso judicial para incriminar al acusado.

Ataviado con un traje color beige, camisa blanca y corbata café con franjas negras, “El Rey” Zambada, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada García, capo de capos del Cártel de Sinaloa, entró a la sala 8D de la Corte.

Sentenciado a 12 años o 144 meses de cárcel el 13 de marzo de 2020 y liberado 13 días después por condena cumplida (tomando en cuenta que llegó en 2012 extraditado de México y hasta su sentencia estuvo tras las rejas) “El Rey” comenzó a narrar su presunta relación con García Luna.

Bajo la batuta del cuestionamiento de la fiscal Saritha Kumati, Zambada García dijo que reconocía al acusado, a quien identificó por su nombre y apellidos: “lo vi personalmente una vez físicamente en mi vida”, afirmó “El Rey”, procesado y sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos.

Quien también fuera el jefe de la plaza de la Ciudad de México con control del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y de bodegas en la capital del país para el Cártel de Sinaloa, habló de la narco corrupción de García Luna y de otros personajes.

El hermano de “El Mayo” Zambada dio cuenta de que presuntamente, a finales de 2006, en el ocaso de la presidencia de Vicente Fox y cuando García Luna era el director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), a éste le entregaron 5 millones de dólares en dos pagos, por medio de Óscar Paredes, abogado del Cártel de Sinaloa.

El testigo de los fiscales contó que Paredes le informó que había concertado una cita con García Luna en el restaurante Champs Elysées, en donde debían entregarle 3 millones de dólares al entonces director de la AFI para continuar protegiendo a los intereses de “El Mayo” Zambada.

“Se puso el dinero en un portafolios y en una maleta ancha que usan los deportistas”, afirmó “El Rey” Zambada.

Al restaurante llegó el abogado del Cártel y luego “El Rey”, quien se quedó en el primer piso, donde estaba el bar, y Paredes se fue con las maletas a un privado al segundo piso, lugar al que se dirigió García Luna después de arribar acompañado de otras dos personas.

“A los 15 minutos de que subió el abogado Paredes al segundo piso, vi entrar a García Luna y dos asistentes, unos 15 minutos después bajó con las dos personas, cada una llevaba una maleta con el dinero”, indicó “El Rey” Zambada.

Un segundo encuentro ocurrió tres semanas después en el mismo restaurante ubicado casi al frente de la embajada de Estados Unidos en México, sobre la Avenida Paseo de la Reforma.

“Para esa reunión tenía que entregar dos millones de dólares que acomodé en una maleta deportiva amplia”, especificó “El Rey” Zambada.

Ante el jurado y el juez Cogan, el narcotraficante -ahora libre, aunque bajo supervisión por las autoridades estadunidenses gracias a que testificó en la misma Corte y en la misma sala 8D en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera-, siguió con su narrativa.

“Llegué primero al restaurante y estaba tomando un vaso con agua en el bar, esperando a ver que entrara García Luna, cuando me llamó el abogado Paredes pidiéndome que subiera al privado del segundo piso.

“’Suba, quiero platicar con usted’. Faltaban unos 20 minutos para que llegara García Luna. En eso estábamos, cuando tocaron a la puerta del privado, apareció García Luna y yo me sorprendí muchísimo.

“Me dijo ‘mucho, mucho gusto’. Yo también le dije ‘mucho gusto’, y me salí, no quería que me conociera, que me viera por precaución, no quería salir en los periódicos como el más buscado”, resaltó “El Rey” Zambada.

Unos minutos más tarde, Zambada García vio a García Luna salir del restaurante con la maleta deportiva que contenía los dos millones de dólares que había llevado para garantizar la seguridad, protección y libertad de operaciones de su hermano, “El Mayo”, en el narcotráfico.

De acuerdo con el testimonio del testigo, el Cártel de Sinaloa pagaba mensualidades millonarias a García Luna durante la presidencia de Felipe Calderón, aunque el exsecretario de Seguridad Pública parecía tener un arreglo casi de exclusividad con la fracción del Cártel comandada por Arturo Beltrán Leyva.

En paralelo, “El Rey” Zambada habló de pagos a otros exfuncionarios y comandantes de la AFI y de la Secretaría de Seguridad Pública, todo para que bajo las órdenes de García Luna se diera protección al trasiego de cocaína del Cártel de Sinaloa.

Ante Cogan en el juicio contra el “Chapo” Guzmán, “El Rey” Zambada ya había mencionado el presunto pago de 5 millones de dólares a García Luna, aunque ahora fue más específico en los tiempos del suceso.

Al concluir el interrogatorio al testigo, César de Castro, el abogado de García Luna, cuestionó a “El Rey” Zambada sobre otros supuestos sobornos que el hermano de “El Mayo” hizo antes de ser detenido el 20 de octubre de 2008 en la capital mexicana.

En este contexto, De Castro hizo que el testigo recordara que, en 2012, cuando tras llegar a Estados Unidos y comenzara a cooperar con los fiscales del Departamento de Justicia, mencionara el nombre de un “amigo de Calderón, Pedro Aspe”.

“El Rey” nunca estableció por qué en 2012, al hablar de la narco corrupción ante los fiscales, mencionó a Aspe, secretario de Hacienda y Crédito Público en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, ni el abogado De Castro abundó en el punto.

“En 2012 también habló con los fiscales de Gabriel Regino, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal”, le señaló De Castro a “El Rey” Zambada.

“Le hice un pago de 3 millones de dólares a Regino o algo así”, afirmó “El Rey” Zambada en referencia al exfuncionario encargado de la seguridad pública de la capital del país cuando el jefe de gobierno de la Ciudad de México era el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo del presunto pago de 3 millones de dólares a Regino, “El Rey” Zambada también lo dio a conocer, sin detallar, durante su testimonio en el juicio por narcotráfico al “Chapo” Guzmán.

El interrogatorio al hermano de “El Mayo” continuará este martes en la Corte de Brooklyn, en la que está programada para ese mismo día el cierre del caso por parte de los fiscales.

También este martes 14 de febrero, la defensa de García Luna tiene programado llevar a un testigo para su causa y, al día siguiente, ambas partes presentarán ante el jurado sus argumentos de cierre de juicio.

Para el jueves 16, el juez Cogan instruirá al jurado sobre sus deliberaciones para determinar si el acusado es culpable o inocente. De ser declarado culpable de cualquier de los 4 delitos de conspiración internacional de tráfico de cocaína, García Luna podría ser sentenciado a cadena perpetua como condena máxima o a 20 años de prisión como pena mínima.

Si es declarado inocente o se desecha el juicio ante la falta de unanimidad del jurado, al revisar los 5 cargos que se le imputan a García Luna, quedaría inmediatamente en libertad aunque sujeto a deportación a México, en donde enfrenta cargos de delincuencia organizada. (J. Jesús Esquivel/Apro).