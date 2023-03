Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Evidente que el Congreso local de filiación morenista puso en marcha un segundo plan para seguir tumbando “candados” que dejó el cabecismo.

Hay movimiento y, aunque no expresan intenciones, se sabe que entre ellos está el facilitar reformas a la Constitución para aterrizar lo que es el verdadero proyecto de la 4T americanista.

El martes les fue bien a los guindas. Reformaron la Ley Interna para mencionar que la Junta de Coordinación Política, “obedece a un mandato de la Constitución del Estado”.

Explicando: Se consolidan en el liderazgo del Poder Legislativo, otorgado al partido que alcance más votos en la elección, y vinculan la figura con la Carta Estatal para hacer que las votaciones todas, en el pleno, tengan validez por mayoría simple.

Así recuperaron la coordinación. Ninguna Ley secundaria o reglamento puede estar sobre ella. Seguirán por el mismo camino y tienen mucho trabajo para revertir el legado del cabecismo.

Si estos son los planes, nos encontramos ante una jugada maestra que comenzó el lunes, pero no se pudo concretar por tiempo en la elaboración del dictamen. Al final de la tarde suspendieron la sesión por falta de quórum.

Morena y sus aliados están convencidos que por el resto de la legislatura no será posible alcanzar una mayoría calificada. Los priístas no ceden y de las filas azules no hay más quién secunde, fuera de las matamorenses Sandra luz García y Mireya González.

Pues bien, trasciende que ligando las votaciones a la Constitución, podrán revertirse, por ejemplo, el dar a los ayuntamientos participación como constituyente permanente de Tamaulipas, que no es otra cosa que la mayoría de los municipios voten por reformas y adiciones a la Carta Estatal.

Trasciende que este es uno de los puntos principales -por el momento-, y que tienen asegurado el voto de cuando menos 22 cabildos, que es lo que necesitan.

Eliminando el candado de los municipios, solo el Congreso podrá decidir modificaciones a la máxima Ley estatal.

Hay otros puntos que tendrían que incluir, como son adiciones para crear la estructura de secretarías que trae en mente el gobierno de Américo. Quiere crear otras y fusionar existentes para ahorrar recursos.

En fin, revertir la legislación que el cabecismo hizo en su retirada, como eliminar la protección policiaca para el ex gobernador, que elevaron a nivel constitucional.

En los próximos días deberán llegar más iniciativas al Congreso. Los ayuntamientos afines a la 4T están prestos para su aprobación.

Otro avance es la publicación que el mismo martes hizo el Periódico Oficial del Estado sobre el Reglamento de la Fiscalía. Lo acoplaron al retiro de funciones de policía preventiva que les dio Cabeza de Vaca.

Derogaron artículos que se refieren a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, y Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, que Francisco Javier le había entregado a Irving Barrios el 28 de septiembre del 2022, dos días antes de su retirada.

El acuerdo del Gobernador AVA elimina la facultad del señor Barrios de vender -¿de qué otra manera se le puede llamar?- las “constancias de antecedentes de no corrupción”, herencia también del panismo.

Le quitan facultades de “administrar los recursos asignados a la Fiscalía Especializada de los distintos fondos federales y estatales”. Se refiere a Don Raúl Ramírez, el que se amparó para evitar ser corrido.

Asunto aparte, la UAT, a través de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, anunció la apertura de su Maestría en Dirección Empresarial, en la cual los aspirantes tienen hasta el 21 de abril para inscribirse.

La casa de cultura, con más de 40 mil alumnos y cinco mil docentes, ofrece ahora 57 maestrías, 37 especialidades y 17 doctorados, lo que habla de su alto nivel académico, y siguen sus ofertas para la juventud.

Aparte, usted se preguntará ¿qué consecuencias puede traer en Tamaulipas la negativa del INE a prolongar el mandato de Alejandro Moreno Cárdenas en el PRI?. Quería manejar el paquete de candidaturas del 2024 e irse después de la elección.

La respuesta es que ni viudas ni lágrimas. Aquellos paisanos que tienen relación con él, solo podrían aspirar a plurinominales, y eso en los primeros lugares de la lista.

Además, su partida no es definitiva. Habrá impugnación ante el TRIFE.

Por cierto, el PRI local trata de recuperar casi 4 millones de pesos por gastos por papelería, encuestas y “asesorías personalizadas” que el INE no le quiere reconocer del presupuesto 2019. Es buena lana.