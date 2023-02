Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- “Las lealtades se reflejan”, respondió José Ramón Gómez Leal, candidato de Morena al Senado, cuando se le preguntó sobre la confianza que le tiene a los alcaldes emanados de su partido y con los cuales se ha reunido recientemente.

La frase es contundente y quizá se pronuncia por obligación, en la misma se da por un hecho que los ediles tendrán que llevar votos a las urnas si es que no desean ser vistos como traidores, y no a José Ramón Gómez Leal, no, sino a quienes quieren que este gane la elección que no son otros que su padrino político y los responsables de la cuarta transformación, el presidente y gobernador principalmente.

Pero, además, hacía falta que se dijera, hasta hoy los alcaldes no han movido un dedo a favor de su partido, se han tomado muy en serio la veda, es más, ni trabajan en sus obligaciones de tener ciudades con menos baches, recolectando basura, poniendo alumbrado, con esa negligencia hasta parece que no existiera elección y se agrava el tema porque en las colonias no se sabe de la misma, ni siquiera el día que habrá de realizarse, menos quienes compiten.

Por supuesto, hasta hoy los presidentes municipales han tenido la excusa perfecta al argumentar que están siendo vigilados por el INE, pero está no les servirá de nada cuando se haga el conteo de votos, ahí quedara claro quién puede, sobre todo quién no, seguir siendo parte de ese movimiento que ellos llaman transformación o en el caso de los azules, su Vamos por México.

Porque si los ediles de color guinda no se mueven mucho, peor le pinta el panorama a los azules, casi todos los presidentes municipales han sacado su peso y tampoco cumplen muy bien sus obligaciones que digamos.

¿Los Diputados?, por favor, con ellos no puede contar en los días de trabajar, son buenos para soltar la lengua, acusar, para tirar la concha cuando les acusan a ellos, pero no tienen la valentía de regresar a sus distritos a solicitar el voto nuevamente para su partido, saben que los han olvidado, saben que si se paran por sus terrenos por lo menos los van a recibir a mentadas de madre.

Exacto, la consecuencia de que nadie se atreva a pedir el voto se verá en las urnas el 19 de febrero, los pronósticos de participación siguen siendo muy bajos, tanto que nadie se atreve a hacer públicos los números de sus encuestas porque pueden cometer una exageración.

Conclusión, luego de la frase de José Ramón Gómez Leal, candidato de Morena al Senado, a los alcaldes, de Morena y PAN, también de otros partidos o independientes, nomás les quedan 10 para rescatar posibilidades de reelegirse, digo, ya está visto que quién no sea capaz de movilizar ciudadanos y que sus votos se reflejen a favor del candidato del color que represente va a pasar como un traidor, digo, a menos que ya se hayan olvidado de sus intenciones de reelegirse porque al buen entendedor pocas palabras y ya está visto que votos son amores y amor con amor se paga…

GOBERNADOR Y SNTE SE REUNEN… el martes pasado por fin se dio el encuentro entre el gobernador Américo Villarreal y el dirigente estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, lejos quedó la sensación de pleitos peligrosos para los niños y su formación escolar y otras cuestiones.

Sigue afinar las agendas, definir prioridades, y hacer propuestas en ambos sentidos, digo, toda vez que ya el dirigente sindical dejo claro que su lealtad será al presidente, al gobierno del Estado y a la transformación en la medida que se resuelvan conflictos que se agudizaron en los dos sexenios anteriores.

AFINAN RECTOR Y DIRECTORES PROYECTOS DE DESARROLLO EDUCATIVO… El C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), presidió la 13ª Reunión del Colegio de Directores que tuvo como sede a la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV), en donde se evaluaron las acciones de desarrollo institucional planteadas para este año.

En la sesión del órgano colegiado universitario, el C.P. Mendoza Cavazos estuvo acompañado por el Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, secretario general de la UAT, el Dr. Jesús Gerardo Delgado Rivas, director de la FCAV, así como integrantes del gabinete de la Rectoría.

Con la asistencia de directoras y directores de los 26 planteles de la UAT, el Rector destacó la importancia de realizar este ejercicio colegiado que permite avanzar en la evaluación de los proyectos institucionales planteados desde el inicio de su administración.

En ese contexto, dijo que, entre los aspectos más importantes, están las reformas a la currícula y a los planes de estudio de la UAT, que a la fecha muestran un avance de casi el 90% de programas educativos que se encuentran listos para su registro en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.

Subrayó que la parte administrativa también es muy importante tenerla actualizada y son trabajos que se están llevando a cabo con las diferentes Secretarías para contar con una universidad fuerte y trasparente que avale la calidad educativa de la UAT.

Entre otros temas, mencionó que las acciones que se van a fortalecer son los programas de equidad de género, que buscan cultivar una cultura de paz en todos los espacios de la UAT en el estado.

Por su parte, y al ofrecer el mensaje de bienvenida a la sesión, el Dr. Jesús Gerardo Delgado Rivas expuso las fortalezas e indicadores estratégicos de la Facultad de Comercio de Victoria, además de los proyectos de trascendencia social en la comunidad que impulsa esta dependencia universitaria.

Como parte de la agenda de trabajo, participó la Dra. Rosa Issel Acosta González, secretaria Académica, quien informó respecto a la Reforma Curricular de la UAT y resaltó que 74 programas académicos han sido concluidos con la conformación del documento curricular.

En otra intervención, la Dra. Mariana Zerón Félix, secretaria de Investigación y Posgrado, presentó la Convocatoria “Proyectos de Financiamiento Propio”, que permitirá generar más apoyos para los trabajos de investigación del personal académico universitario.

De igual manera, participó la Dra. Cynthia Patricia Ibarra González, secretaria de Gestión Escolar, quien dio un informe sobre el reciente proceso de inscripción además de presentar los avances del calendario escolar que rige las actividades del periodo educativo en la UAT.

También se contó con la participación del Dr. Humberto de la Garza Almazán, Titular del Órgano Interno de Control, y se desahogaron puntos de asuntos generales.

Cabe señalar, que previamente el Rector C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, constató los avances en proyectos de impacto social que desarrollan los investigadores de la FCAV en coordinación con otras unidades académicas y facultades de la UAT e instituciones gubernamentales.

