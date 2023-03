Marco Antonio Vázquez Villanueva

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Aviadores al por mayor, más de 30 millones de pesos que no se pudieron justificar, empresas contratadas para hacer nada, denuncias sobre proveedoras de medicamentos y equipo médico que se robaron el dinero con la complicidad del gobierno anterior y no cumplieron sus contratos, proveedores favoritos y hasta el lucro con dinero de los trabajadores, del IPSET, para prestarle a los mismos empleados de gobierno con intereses superiores al cien por ciento y cobros vías nómina, fue lo que detalló Jesús Lavín Verástegui, Secretario de Administración, en la primera comparecencia en el Congreso sobre el daño que encontraron al empezar la era americanista.

Fue más allá, afirmó que el exgobernador y secuaces se robaron hasta el dinero de las pensiones de los trabajadores que apenas tienen garantizados recursos para el 2024, es decir, ya casi nada.

Por supuesto, mucho de lo dicho ya lo sabíamos, son las denuncias que están en la Fiscalía General del Estado y que nomás no avanzan, no se ha llamado a nadie a cuentas.

También están las acusaciones en la Auditoria Superior del Estado, ahí en el Congreso, y tampoco han hecho algo, feliz coincidencia para el exgobernador, en la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción y en la titularidad de la ASE están dos amigos, ex colaboradores privilegiados, es decir, por más que se tengan datos no procederán en su contra, por eso urge echarlos.

Claro es, lo que sigue es poner nombres y apellidos a las denuncias, por lo menos que se vaya sabiendo quienes se prestaron a ese saqueo, a robarle a los tamaulipecos, a hacer negocio con la necesidad de los trabajadores de gobierno, digo, no se vale que nomás se estén riendo como si hubieran hecho una gracia.

Es cierto, hasta hoy son presuntos culpables, una autoridad judicial tendría que sentenciarlos para exhibirlos como lo que son, viles rateros, pero en ese mundo de complicidades por lo menos se debería procurar que quienes dañaron el patrimonio de los tamaulipecos no puedan volver a ocupar cargos a menos de que se arriesguen a ser exhibidos.

Y si, las denuncias no deben quedar solo en lo administrativo, deben ir más allá si lo que dice Lavín ya lo tienen respaldado con pruebas, eso de lucrar con medicinas, con equipos médicos, hasta con los temas de la pandemia de Covid, no debe quedar como un simple peculado, no, para ejemplo de los que vienen deben tratarse como homicidios en el grado que encaje porque murió gente, la ambición convirtió en asesinos a funcionarios de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca y deben pagar como tales, y sí fue por órdenes superiores pues que también metan al bote a los que deban.

Fue tanta la voracidad de la pasada administración que hasta las llantas y piezas de automóviles se llevaron, ya ni se diga los carros que desaparecieron.

Por eso le digo, lo que sigue ahora es poner nombres y apellidos a las denuncias, a los saqueos, porque la justicia que exige el pueblo no debe tardar mucho, porque por lo menos ya no se debe permitir que quienes se enriquecieron todavía tengan tiempo de reírse de los tamaulipecos, se burlen, porque eso parece que están haciendo…

DATOS EN SEGURIDAD LOS MEJORES EN 7 AÑOS… Tamaulipas registra la incidencia más baja en los últimos siete años en homicidios dolosos, secuestros y extorsión, de acuerdo al análisis de delitos de alto impacto correspondiente al mes de febrero de este año, presentado por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.

El documento también señala que otros delitos como el robo de vehículos presentaron los registros de incidencia más bajos para el mes de febrero, desde el año 2017.

“Hoy como siempre, presidimos la reunión diaria de la Mesa de Seguridad y quiero informarles con agrado, que durante el informe de febrero sobre incidencia delictiva por parte del Secretariado de Seguridad, seguimos a la baja en delitos dolosos, secuestro y extorsión y estamos entre los primeros 10 estados más seguros del país”, expresó el gobernador Américo Villarreal Anaya, luego de encabezar este jueves la reunión con los mandos de las fuerzas de seguridad.

“En seguridad nos estamos transformando”, reiteró el mandatario estatal.

Durante el mes de febrero Tamaulipas, registró 83.5 presuntos delitos por cada 100 mil habitantes, cifra que se encuentra muy por debajo de la media nacional que es de 128.6 y lo que ubica a la entidad en el lugar número 23 del ranking nacional, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el mes de febrero de este año se registraron en Tamaulipas, 23 homicidios dolosos, lo que representa también la menor cifra en los cinco meses del gobierno de Américo Villarreal Anaya.

El reporte indica que durante el mes de febrero no se registraron casos de secuestro, a diferencia de los 14 que se presentaron en este mismo mes del 2017 y los 11 de febrero de 2018.

En robo de vehículos se registraron 137 denuncias, lo que representa una disminución del 9 por ciento en comparación a febrero del año anterior y 40 robos menos, que el pasado mes de enero de este año.

En los casos de robo a casa habitación también hubo una disminución en comparación a enero de este año, al igual que en el delito de extorsión.

En cuanto a violencia familiar, el reporte indica que de 726 denuncias presentadas el mes de enero, la cifra bajó a 677 casos, manteniendo un promedio mensual de 649 denuncias en los últimos cinco meses.

