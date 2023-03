Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Interminables los aplausos, más de media centena. Se dan entre uno y otro temas que agradan a los asistentes al evento en el Polyfórum.

Mensaje de una hora con 27 minutos en que Américo Villarreal Anaya tocó células sensibles de la sociedad, y alentó sobre un mejor futuro para Tamaulipas y su gente:

“Se acabó el autoritarismo y los negocios inmorales al amparo del poder público”, dijo en parte de lo que fue su Primer Informe de Gobierno.

Informó de cinco meses, del uno de octubre del año anterior al último de febrero del presente.

Llegó acompañado de su esposa María Santiago, presidenta del DIF, y de César Yáñez Centeno, subsecretario de Gobernación y representante del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Corrió rumor de la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. No llegó.

Va rumbo sal estrado. Por sobre las vallas metálicas, saluda, recibe felicitaciones. Hombres y mujeres quieren tomarse una selfie. Se las concede con su característica sonrisa.

Es el nuevo estilo, escuchar, detenerse y recibir peticiones por escrito… o verbales. Sin prisas, le lleva 43 minutos hasta ocupar el sitio frente al estrado.

Son las 12:56 horas. Ya están en su lugar de invitados la gobernadora de Quintana Roo, María Elena Lezama, y el ejecutivo de Oaxaca Salomón Jara. También los senadores y diputados.

No pudo venir el titular del IMSS, Zoé Robledo, pero manda como su representante a alguien que es muy familiar entre los tamaulipecos: Vladimir Martínez Ruiz, ex líder priísta, ex subsecretario de Gobierno y de Educación. Es enlace de la Dirección de Operación y Evaluación del Instituto.

Un video de 24 minutos da cuenta visual de realizaciones en los primeros cinco meses. Resaltan las nuevas patrullas. Los panistas dejaron 625 “chatarras”. Hoy la guardia estatal dispone de 777.

Tamaulipas está dentro de los diez estados más seguros del país. Los delitos de alto impacto se han reducido, y hasta los casos de violencia familiar.

El reloj marca la 1:40. El primer Gobernador de Morena toma el micrófono para dirigir el mensaje central a sus invitados.

Denuncia que “la rapacidad y cinismo –de los panistas-, no tiene paralelo” en la historia de Tamaulipas, y habrá castigo para los responsables.

“No se trata de venganzas, se trata de justicia. Se rendirán cuentas”, agrega entre aplausos de la concurrencia.

Américo pide un aplauso para los integrantes de su gabinete. Se paran de sus asientos. La gente los identifica. Hay paridad.

Cada que habla de temas sensibles vienen aplausos: “Derrotamos la corrupción y el egoísmo y se ha puesto en su sitio a quienes se robaron nuestra tranquilidad”.

Es duro en su mensaje. Fustiga la corrupción de los antecesores en el gobierno. Privilegiaron los latrocinios y el saqueo de recursos públicos.

Américo viene del recinto del Congreso del Estado. Fue a entregar su primer informe. Lo recibió el presidente de la Mesa Directiva, isidro Vargas Fernández, morenista.

Pide a los diputados que “con absoluta libertad y buena fe, lo analicen, con ánimo constructivo, a través de una glosa acuciosa cien por ciento abierta al escrutinio ciudadano”.

Unos cuantos minutos. Manifiesta: “Tamaulipas es hoy una entidad que ve hacia el futuro con mayor esperanza”.

La corrupción panista quedó atrás.

A las 13:07 el evento del Primer Informe ha concluido. Salutación no oficial y AVA y sus invitados asisten a una reunión privada. Los invita a comer.