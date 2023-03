Por Agencias

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió desde el Zócalo de la Ciudad de México a los legisladores de Estados Unidos quienes “en plan propagandístico, con grilla y con fines electoreros, politiqueros, sostuvieron que si no deteníamos el tráfico de fentanilo hacia la frontera norte” iban a utilizar a sus fuerzas armadas.

“Desde este Zócalo le recordamos esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no un protectorado de Estados Unidos”, dijo. “Podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás permitiremos que violen nuestra soberanía ni atropellen a nuestra patria. Cooperación sí, sometimiento no, oligarquía no, corrupción no, clasismo no, racismo no libertad sí”.

Ante un Zócalo lleno, el Presidente López Obrador también advirtió este día, al conmemorarse los 85 años de la Expropiación Petrolera: “Nada de zigzaguear. Sigamos anclados en nuestros principios. Reafirmemos el rumbo que hemos tomado. No a las medias tintas. No permitiremos que se imponga una minoría a costa del empobrecimiento de las mayorías”.

López Obrador reunió a miles simpatizantes y ciudadanos este sábado a acompañarlo en el Zócalo capitalino en el marco de este acto conmemorativo. Al inicio de su mensaje dijo que en política “lo principal es el amor al pueblo” y recordó que el Partido Acción Nacional (PAN) nació en 1939 oponiéndose a la nacionalización de esta industria, una mención que despertó un abucheo sonoro al partido de derecha.

“La política no sólo es racionalidad, también necesita de mística y de convicciones. Los procesos políticos son más complejos de lo que suponen los intelectuales racionalistas, en los procesos políticos también intervienen factores como la suerte, la genialidad de los dirigentes y los sentimientos del pueblo”, expuso López Obrador, mientras atrás de él lo escuchaban tres de los aspirantes a la candidatura presidencial por parte de Morena.

El Presidente presumió la reducción de delitos del fuero común, ahorros “por no permitir la corrupción”, la no solicitud de deuda adicional, y aseguró que hubo mayor inversión pública en los cuatro años y medios que van de su administración. Pero también hizo un recuento de los logros sociales y económicos del Presidente Lázaro Cárdenas durante su sexenio, mismas que indicó se debían al carácter “noble y justo” del General.

“El General Lázaro Cárdenas no dudó en apoyarse en los de abajo para hacer realidad su transformación. La estrategia del general puede resumirse en tres acciones: primero, entregó la tierra a los campesinos y ayudó a los obreros. Luego, impulsó su organización y finalmente, con esa base social pudo llevar a cabo la expropiación petrolera y de otros bienes de la nación que había entregado Porfirio Díaz a extranjeros”.

Al final de su discurso, manifestó que “a pesar del entreguismo que prevalecía antes de que llegáramos al Gobierno, pudimos quitar del TMEC un amplio capítulo que comprometía nuestro petróleo”.

Previo a que el Presidente dirigiera su discurso ante miles de personas que abarrotaron la Plaza de la Constitución, la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, dio un discurso en el que señaló que la política energética de la Cuarta Transformación requería un cambio radical, como lo hizo el Presidente Lazaro Cárdenas. “La política cambió. Hoy trabajamos en nuevos proyectos para producir nuestras gasolinas y combustibles. Fuimos en rescate de nuestras compañías que estaban en completo abandono”, comentó.

Nahle aseguró que la obra de Dos Bocas es una muestra de que Petróleos Mexicanos (Pemex) está “al servicio de la Patria”. Y además resaltó los avances en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con la instalación de paneles solares, ampliación de la red eléctrica “hasta los rincones más lejanos” del país y la implementación de puntos de Internet inalámbrico gratuito. Asimismo, destacó la nacionalización del litio, recurso mineral importante para la industria tecnológica.

Minutos después tomó la palabra el director de Pemex, Octavio Oropeza, quien dijo que “la instrucción del Presidente fue contundente: rescatar la industria petrolera”. Oropeza detalló que el rescate a la industria mexicana de petróleo se ha debido a una exploración que ha permitido explotar aproximadamente un pozo petrolero diario, con lo cual se busca lograr una suficiencia en producción de combustibles.

“Para la adquisición de la Refinería Deer Park se destinó una inversión menor de 600 millones de dólares, y en cambio ha dejado una derrama de 960 mil millones de dólares”.

El Presidente López Obrador salió de Palacio Nacional de la mano de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, apenas unos minutos después de las 17:00 horas, mientras recibía regalos de ciudadanos pegados a las vallas pidiendo su atención y regalaba autógrafos. En su camino al templete, saludó a gobernadores morenistas que se trasladaron a la capital del país para la conmemoración.

Vistas panorámicas que eran transmitidas por las pantallas al frente del escenario mostraban no sólo una plancha de Zócalo cubierta, sino incluso calles como Madero y 16 de Septiembre repletas de simpatizantes buscando llegar a la celebración. La Jornada/SinEmbargo).

Relacionado