Por Agencias

Ciudad de México.- Al elevar el tono de la respuesta a la fracción de los congresistas republicanos de Estados Unidos que propusieron una intervención militar en México que combata al narcotráfico, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó: “¿Qué se creen estos mequetrefes, intervencionistas, prepotentes? A México se le respeta”. Y subrayó que la amenaza y la invasión no son el camino.

La respuesta a esa iniciativa se dará desde los consulados mexicanos en ese país, que emprenderán una campaña de información entre los connacionales y otras comunidades en torno a los avances alcanzados en México en el combate al fentanilo.

“El lunes, se va a llevar a cabo una reunión en Washington, que va a presidir el canciller Marcelo Ebrard con todos los cónsules de México en Estados Unidos, para informar de lo que estamos haciendo en apoyo a Estados Unidos para que no llegue el fentanilo. Porque no lo permitiríamos (la intervención de fuerzas armadas extranjeras en territorio nacional), y no sólo no lo vamos a permitir, sino lo estamos denunciando. Va Ebrard a eso, para que en los consulados se informe a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, se les mantenga informado y se les responda a estos legisladores republicanos, de manera directa”, señaló el mandatario en su conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional.

Detalló que en lo que va de su sexenio se han incautado más de 6 toneladas de fentanilo (6 mil kilogramos), y remarcó que cada kilo de esa sustancia equivale a un millón de dosis.

“Hemos decomisado 6 toneladas, no lo ha hecho nadie. Pero este no es el asunto, aunque debería de ser sinceramente la preocupación, tanto del gobierno de Estados Unidos como nuestra, porque está de por medio la vida de muchas personas, sobre todo de jóvenes”.

López Obrador tachó de “politiquería” la intentona de los congresistas republicanos para “sacar raja política”; y destacó que esa no es la posición del presidente Joe Biden.

“Es vil politiquería, pero tampoco es para quedarnos callados y decir no les hagan caso, es que quieren quedar bien con los ultra conservadores de Estados Unidos, los antimexicanos. Buscan utilizarnos a nosotros como bandera para su politiquería, pues vamos a responder para que los mexicanos allá, hispanos, sólo mexicanos son alrededor de 40 millones, nuestros paisanos sepan de cómo quieren con la agresión a México obtener beneficios políticos, y que a México se le tiene que respetar, porque México es un país independiente, libre, soberano, y que si antes hacían lo que querían era porque se los permitían, Y esos conservadores de Estados Unidos son hasta aplaudidos aquí”.

Y continuó: “Lo que quieren es sacar raja política electoral, por eso la prepotencia, la arrogancia de decir que si no actuamos en contra de la delincuencia en México ellos van a promover una iniciativa, pero nosotros vamos a defender nuestra soberanía. Y el presidente Biden pues no tiene esa postura, son estos legisladores republicanos. Entonces, si siguen ofendiendo a México nosotros vamos a seguir denunciándolos y le vamos a pedir a nuestros paisanos que no voten por ellos, que el que no quiere su patria no quiere a su madre.

“Y estoy seguro que no sólo los mexicanos y también de otros países de América Latina que están en Estados Unidos, sino hasta los mismos estadunidenses van a estar en favor de nosotros, porque ese no es el camino: el de la amenaza, el del sometimiento, el de la invasión. ¿Qué se creen estos mequetrefes, intervencionistas, prepotentes? A México se le respeta”. (Emir Olivares y Laura Poy).