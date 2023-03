Por Agencias

Madrid. El ex presidente de México Felipe Calderón no asistió al que iba a ser su primer gran acto público como ponente de la fundación ultraconservadora Instituto Atlántico de Gobierno, que preside el ex mandatario español José María Aznar y que pretende formar cuadros para adoptar políticas públicas en Iberoamérica de acuerdo a su ideario neoliberal y conservador.

Tal y como se anunció a última hora, la presencia del ex presidente mexicano se canceló y los actos públicos al menos en los que intervenga la fundación que lo contrató se van a aplazar “sine die”, según confirmaron a La Jornada representantes del organismo civil.

Durante su intervención, Aznar aseguró que los españoles “hemos dejado que la historia del Descubrimiento la escriban los que no ganaron, los que perdieron” y de ahí que se haya creado la “leyenda negra” sobre el “supuesto genocidio” en América.

El Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el salón Ramón María del Valle Inclán, estaba repleto de dirigentes políticos de la derecha española, catedráticos afines, empresarios y algunos representantes diplomáticos de Iberoamérica, sobre todo de los países que comulgan con las ideas ultraconservadoras de este grupo de influencia, como Ecuador y Uruguay.

Desde que Felipe Calderón consiguió su visado de residencia en España gracias a la intervención del expresidente Aznar, que le contrató como catedrático del Instituto Atlántico de Gobierno, tanto Aznar como el consejero delegado del organismo, el economista peruano Daniel Cordova, han estado elaborando un plan de “relanzamiento” en el que buscan abarcar todas las zonas de influencia de la esfera pública: el poder político, el empresarial, los medios de comunicación, la universidad y la cultura. Y una de esas piezas en el nuevo engranaje era precisamente Calderón, que iba a aportar su experiencia como ex presidente para “exaltar” la “eficiencia de las democracias liberales”, tal y como ellos las denominaron durante el acto, y la experiencia del “liderazgo”.

Pero la sentencia condenatoria al secretario de seguridad pública de Calderón, Genaro García Luna, por los delitos de narcotráfico y crimen organizado, trastocó los planes y precipitó primero la cancelación de Calderón en el acto inaugural, que fue sustituido a última hora por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y además el aplazamiento sine die de sus cátedras, según confirmaron desde la organización, al asegurar que “sus intervenciones en el Instituto se van a aplazar sine die y de producirse no sabemos si serán públicas o a puerta cerrada”.

Desde la sentencia de García Luna, Calderón no ha participado en ningún acto abierto al público y en Madrid se le vio por última vez en la celebración del 70 aniversario de Aznar del pasado sábado, en una lujosa fiesta en el Teatro Real de Madrid.

Hoy mismo Calderón publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que da entender que se encuentra en Londres en un encuentro con el ex presidente colombiano Iván Duque, pero esa cita no se produjo hoy, sino hace dos días como hizo constar el propio Duque en sus redes sociales.

Aznar y la Conquista

Durante el acto, Aznar y Díaz Ayuso arremetieron contra los gobierno de “izquierda” y los “populismos”, pero en un momento del debate el ex presidente español se refirió a lo que él y el resto de la derecha española todavía llaman “descubrimiento de América”: “La historia la escriben los ganadores, pero nosotros dejamos que la historia la escribiesen los que no eran ganadores, los perdedores. Nosotros no lo hemos sabido hacer y hemos asumido la famosa leyenda negra y hemos asumido la supuesta superioridad de la cultura árabe frente a la cultura cristiana, pero también el supuesto destrozo genocida que hace España cuando descubre América”.

A raíz de ese argumento, el ex presidente español hizo un llamado a “reivindicar nuestra historia, defender nuestro pasado y explicar con gratitud lo que han hecho las generaciones del pasado para lograr que la cultura española haya unido a casi 700 millones de personas en el mundo”.