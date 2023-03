Por Agencias

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este viernes que en el caso de los presuntos plagios cometidos por Yazmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus tesis de licenciatura y posgrado su gobierno esperará a que se resuelvan los procesos legales correspondientes y a partir de ello analizará si le corresponde tomar o no una decisión al respecto.

Cuestionado sobre el particular en su habitual rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que el caso de la ministra Esquivel ha sido “inflado” por interés político. “Es un asunto completamente político, politiquero”, declaró.

El mandatario dijo que “lo de la ministra Esquivel lo han inflado, casi está al nivel de (Genaro) García Luna”, ex secretario de Seguridad Pública declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos. “¿Cómo no pasó nada cuando Calderón se robó la presidencia? Hubo un gran plagio y no protestaron”, declaró el tabasqueño.

“El caso de la ministra Esquivel es un proceso legal, no nos corresponde a nosotros, vamos a esperar lo que resuelva la UNAM y el ministerio público, las autoridades, y a partir de ahí se analiza si nos corresponde a nosotros tomar una decisión”.

Explicó que cuando se ventiló el caso de la ministra Esquivel ella aspiraba a ser presidenta de la SCJN. Fue en ese contexto que “un intelectual del grupo de intelectuales orgánicos manejados por Krauze suelta (el asunto), de acuerdo con otros, a lo mejor sus rivales, los que consideraban que podrían perder y que de esa manera hacían a un lado a la candidata, y se suben todos y de esa manera se vuelven paladines de la honestidad, en contra del plagio, del robo”, afirmó. “Así está este asunto, muy manejado de acuerdo a intereses”, subrayó.

López Obrador también fue cuestionado sobre la renuncia de Eduardo Medina Mora de la SCJN y confirmó que estaba siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera y dijo que el ex ministro podría ser indagado en México.

Relató que en su momento el entonces presidente de la Corte, Arturo Zaldívar le solicitó una reunión “porque el señor Medina Mora había decidido renunciar y que querían hablar conmigo”.

“Fue a verme el presidente de la Corte y el ministro, que (dijo que la renuncia) era por convenir a sus intereses y para no afectar la imagen de la institución. Pregunté que si había denuncias y me dijeron que no, creo que había algo de depósitos en la Unidad de Inteligencia Financiera. Me entregó la renuncia y a mí me correspondía proponer creo que también una terna al Senado y fue lo que hice”, dijo el mandatario.

“Ahora salió todo y seguramente se va a tratar este asunto tanto en el juicio de García Luna como aquí, si corresponde”.