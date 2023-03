Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Desde que ganaron las primeras diputaciones en el legislativo local, Morena ha navegado entre enemigos y traidores. La baja calidad ideológica y de pertenencia de algunas damitas diputadas no deja de sorprender.

Antes de instalarse la 65 legislatura, uno de octubre del 2021, las diputadas Leticia Sánchez Guillermo y Lidia Martínez López, se entregaron al PAN.

Por esos días llegó a decirse que los “motivos” alcanzaron varios ceros. Se hablaba de “enaceitadas” de dos melones de pesillos; otros referían hasta cuatro y los menos que el “cañonazo” había sido de seis de los grandes.

La actitud del par de “chapulinas” caló hondo en el ánimo de los operadores guindas. Pensaron que serían leales más allá del vulgar metálico (dinero).

Los presuntos “cañonazos” habían comenzado en la legislatura anterior con Rigoberto Ramos Ordóñez y Ulises Martínez Trejo, quienes abiertamente se unieron al PAN e hicieron campaña por sus candidatos en Reynosa.

Aparente pleito interno de Leticia: Porque el partido no la hizo candidata a suceder a Mario López en Matamoros. Creía que arrastraba multitudes, encendía mítines y los ciudadanos eran capaces de irse al abismo con ella.

De Rigoberto porque no lo hicieron candidato en Reynosa, y Ulises buscaba de perdido la reelección. Pensaron que eran insustituibles, los non plus ultra de las lides de la 4T.

Se equivocaron, cabecearon para donde venía el golpe (por no decir una palabra altisonante).

Primera vez en la historia que diputados traicionaban a la fuerza política que los llevó al poder, con lo cual ensuciaron más la imagen moral de los legisladores en general, de por sí señalados como sinvergüenzas.

Otros morenos siguieron arrastrando la cobija: Consuelo Nayeli Lara Monroy, Leticia Vargas y hasta Jesús Suárez Mata, que votaban en contra de posiciones de su bancada, con lo cual se ganaron la expulsión del partido según el delegado Ernesto Palacios Cordero.

Poco a poco las ovejas descarriadas volvieron al corral: Suárez y Vargas lo hicieron casi de inmediato.

El 14 septiembre del 2022 la jarocha Sánchez Guillermo regresó a Morena, igual que Lara. Todo iba miel sobre hojuelas.

La ex regidora de Matamoros había sido “perdonada” por su ataques personales a Mario Delgado, jefe nacional moreno, y contra el alcalde “La Borrega” López, a pesar de haberla palomeado en la reelección.

A finales de mayo del 2021 se manifestó en contra de Mario cuando visitaba la frontera, e incluso trató de arrebatarle el micrófono en un evento. Los acusó -como muchas mujeres que no encuentran respuesta lo que piden- de violencia política de género.

Pues bien, la jarocha, de las primeras dos chapulinas, decidió este miércoles, otraaa vez renunciar a la bancada de Morena para engrosar las filas del PAN.

Pudo haberse declarado sin partido, para “despistarle”, igual que las panistas Sandra Luz García, Mireya González Zúñiga y Danya Aguilar Orozco, que ahora integran un grupo con derecho a voz y voto en la Junta de Coordinación Política, más una “partida económica” como tal.

Para no hacerla tan larga, hay que decir que, en año y medio Sánchez ha bailoteado de la siguiente manera: Llegó al Congreso por Morena, brincó al PAN; volvió con los guindas y ahora se declara panista ¿cómo se pueden calificar sus actos?.

Alguien dijo que el Congreso es un circo y los payasos son los diputados (no todos desde luego) ¿usted qué opina?.

La notica de la semana es que, por fin, la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas va por el ex presidente de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, para acusarlo por delitos por los que no saldría del bote bajo fianza.

No va solo, lo acompañan los síndicos Dorina Lozano Coronado y Santiago Sáenz Cárdenas. Tienen cita en la Fiscalía el 21 de marzo para que respondan, por ahora, por ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades.

Son las primeras acusaciones en base a información de la Comisión de la Verdad y Anticorrupción del ayuntamiento, para perseguir a los delincuentes del anterior gobierno municipal.

No es algo nuevo. El 6 de mayo del 2021, el entonces titular de Inteligencia Financiera Federal, Santiago Nieto, dijo tener información para procesar a Rivas por enriquecimiento ilícito, uso de empresas factureras y proveedores con compras sobrevaloradas hasta en un 500 por ciento ¿Será el primero de los ex?

Ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer, se realizaron diversos eventos en Tamaulipas. El Gobernador Américo Villarreal y su esposa María Santiago presidieron en Matamoros el encuentro “Transformación sin Fronteras”, donde dijo que todos los días “lo primero que hago” es ir a pasar visita al Estado, como médico, y acude a la Mesa de Seguridad con presidentes municipales para generar mejores respuestas en el tema.

Por su parte la UAT montó la exposición fotográfica “Mujeres UAT en la Historia”, la cual hace reconocimiento a las más destacadas en los ámbitos de la sociedad, como Martha Chávez Padrón, Amalia González Caballeo y Estefanía Castañeda. Muestra la historia de 32 mujeres nacidas en Tamaulipas.

El evento se realizó en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades.