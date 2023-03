Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la salida de Lázaro Cárdenas Batel como su coordinador de asesores porque se va a incorporar a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) donde se busca establecer una especie de secretariado permanente.

“Yo respeto mucho a la familia de Cárdenas”, expresó a un día de la convocatoria que hace en el Zócalo para conmemorar el aniversario de la expropiación petrolera.

Dijo que está pendiente el nombramiento de quien sustituye a Cárdenas Batel.

“Lázaro va a trabajar en la CELAC, ustedes saben que existe una organización de países de América Latina y el Caribe que estamos fortaleciendo y ahora que se renovó la dirigencia, la presidencia recae en un país del Caribe, en San Vicente. El nuevo presidente pidió a todos que quería buscar, establecer una especie de secretariado permanente de la CELAC, porque va pasando de país en país. Estuvo en México, Argentina, ahora en San Vicente y va a pasar a otro país. Sin embargo, no existe un órgano permanente de la CELAC que se haga cargo de darle seguimiento a todos los acuerdos que tomamos de manera conjunta”.

Argumentó que el exgobernador de Michoacán tiene “consenso en la mayoría” de los gobiernos de la CELAC y destacó que el ex coordinador de asesores mantiene buena relación con su gobierno, pero también con los presidentes Luiz Inácio Lula, de Brasil; Alberto Fernández, de Argentina; Gustavo Petro, de Colombia; Xiomara Castro de Honduras; y Miguel Díaz Canel, de Cuba, al tiempo que recordó que la esposa del exfuncionario mexicano es de origen cubano.

El Ejecutivo federal dijo que seguirá ayudando a su gobierno por la relación que mantiene con todos los países que han enviado médicos especialistas a México, como es el caso de Cuba.

Destacó el respeto que tiene por la familia del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, porque está entre los exmandatarios a quienes más admira, a pesar de que hace unas semanas dijo que consideraba adversario (en un planteamiento que días después el presidente consideró entrampado) cuando se le consideró parte de una plataforma política de la oposición de la que no formó parte.

“Es muy buena la relación con el ingeniero Cárdenas, yo respeto mucho a la familia de Cárdenas porque admiro lo que hizo el general Cárdenas, tengo preferencia por tres presidentes: Benito Juárez, el mejor presidente en la historia de México; tengo también mucha admiración, respeto, diría cariño por Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, por su bondad, por su limpieza, y admiro y respeto al general Cárdenas porque no ha habido ningún presidente con tanto amor al pueblo, sobre todo a la gente humilde, como el general Cárdenas”, señaló.

El respeto que le tiene a Lázaro Cárdenas Batel, insistió, es por el legado que dejó su abuelo, quien encabezó el movimiento de nacionalización de la industria petrolera en México.

Del ingeniero, “además de lo que fue su padre, él comenzó esta lucha, aquí en Tabasco, en Tamulté de las Sabanas, en los pueblos indígenas, en Nacajuca, y así en todo el país, él comenzó este movimiento y yo me adherí a ese movimiento por el ingeniero Cárdenas aquí en Tabasco, desde el 88 y él comenzó antes (…) lo respeto mucho, es precursor de este movimiento.

A Cárdenas Batel lo consideró de primera: profesional, con principios y muy definido políticamente.

Ante la pregunta de si su salida tiene que ver con aspiraciones electorales en la Ciudad de México y si le habría comentado algo al respecto, el presidente López Obrador contestó:

No, pero eso tampoco hay que descartarlo porque él va a seguir haciendo política, es parte de los que van a sustituirnos, lo que yo hablo del relevo generacional”.

El presidente agregó que Cárdenas Batel “tiene posibilidades” y aprovechó para mencionar a los tres aspirantes presidenciales a quienes siempre refiere: Claudia Sheinbuam, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López -¿Monreal? -También todos, todos, yo creo que hay muy buenos dirigentes, sería lamentable, preocupante, que se termine mi ciclo y que no hubiese sustitutos, pero hay muy buenos, mejores, van a salir mejores, por eso voy a la hamaca y al pozol. A la oreja de mico y cuando me vayan a preguntar ‘cómo ve esto, que está pasando esto, qué opina usted’, nada, primo hermano”.

El tabasqueño reiteró que está contento porque al entregar la banda presidencial se irá tranquilo a leer, a escribir y a “hablar con los árboles, las guacamayas y pájaros y no volver a hablar de política o estar queriendo dar consejos, no soy cacique ni líder moral, ya cumplí, bueno para entonces ya habré terminado mi ciclo y estoy contento porque hay relevo generacional. El movimiento va hacia adelante y nadie es insustituible y no hay que caer en el necesariato, además no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero”. (Dalila Escobar/Apro).

Relacionado