Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó enfáticamente la injerencia de legisladores republicanos en México y censuró su visión de intervenir en México para combatir al narcotráfico y en especial a la distribución de fentanilo.

«Además de irresponsable es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra soberanía. Si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, politiqueros, llamaremos a que no se vote por ese partido.»

López Obrador consideró que la postura planteada por el coordinador de los diputados republicanos no es admisible. Se va a seguir colaborando con Estados Unidos pero «esta es una actitud intervencionista, prepotente, alevosa, majadera» en relación a la iniciativa de que puedan intervenir las fuerzas armadas en México.

Eso claro que no lo aceptamos y tendría respuesta de inmediato. Nada más decirles o cambian su trato hacia México, para que todos los mexicanos sepan de esta alevosía, de esta agresión de los republicanos a México y si continúan con esa actitud vamos a estar insistiendo que ningún voto de mexicanos e hispanos».

López Obrador dijo que no se va a permitir que se afecte la dignidad de México, porque es un pueblo independiente y soberano.

-¿Va a hablar con Biden?

No, porque según el informe que presentaron ayer este señor se atreve a decir que van a usar las fuerzas armadas para introducirse en nuestro territorio.

-¿Es una invasión?

“Es una invasión, vamos a esperar qué reacción hay en estos días y claro que no nos vamos a dejar pero también nosotros vamos a exigir sanciones en su momento, podríamos acudir a la ONU, pero queremos ver la reacción de otros legisladores del partido republicano para ver qué opinan.

-¿La OEA?

-No, cómo no me voy a reír de la OEA, que es una cosa tan fea que causa risa.

Además, desde el búnker creado por el defenestrado secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna -donde se efectuó hoy la conferencia- descalificó la visión autoritaria del combate a la violencia, de la concepción de enfrentarla como “Robocops”, que reflejaba la visión conservadora que no combatía las causas de la inseguridad.

Después de hacer un recorrido por las instalaciones del búnker en cuya concepción, «hubo mucha prepotencia» y se construyeron instalaciones demasiado extravagantes, López Obrador confrontó la iniciativa de los legisladores republicanos que permitirá a Estados Unidos inmiscuirse en México para enfrentar la delincuencia en México: «lo que dijo ayer este senador (Dan Crenshaw) no lo admitimos, a México se le respeta, no somos un protectorado México es un país. No recibimos orden de nadie».

El Presidente puso en entredicho las acciones en Estados Unidos para reducir el consumo de drogas, en especial, el fentanilo: en México no tenemos consumo (de fentanilo), lamentamos mucho la afectación a los jóvenes consumidores pero ¿por qué no atienden estos el problema? ¿Por qué no combaten la distribución de fentanilo más a fondo? ¿Por qué no atienden a sus jóvenes? ¿Por qué no atienden su grave problema de descomposición social, no atemperan el incremento constante al consumo de las drogas?… ¿Por qué incluso permiten que drogas sean legales?

López Obrador continuó sus críticas a las acciones de Estados Unidos a través de cuestionamientos: «¿Por qué se comercializan armas de alto poder como si fuera cualquier mercancía; sin ningún control? El 80 por ciento de las armas de alto poder que usa la delincuencia organizada en México se venden en Estados Unidos. Es más, algunos legisladores son financiados para sus campañas. Vamos a seguir dialogando pero no es de que van a ofendernos y nos vamos a quedar callados.

En cuanto al búnker, dijo que es una instalación muy costosa y espectacular, «como de película. Nada más el túnel es impresionante. Son instalaciones especiales, aquí venían muchos visitantes extranjeros pero era pura faramalla, no se trabajaba para pacificar a México sino era pura fachada.

Para López Obrador, hay elementos para decir que con Calderón imperó un narcoestado, él no ganó la elección y para legitimarse «dijo que él le declaró la guerra y lo volvería a hacer. Es una manera de pensar, por eso somos muy distintos hay millones que piensan de esa manera. Esa mentalidad autoritaria, facha. Prevalece en México».

Presentó gráficas en las cuales se muestra que después de inaugurado el búnker, «los homicidios se dispersaron (27 mil 213 y 25 mil 967, en 2011 y 2012)». (Alonso Urrutia y Emir Olivares/ La Jornada).