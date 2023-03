Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Maestras integrantes de la planilla amarilla de la Escuela Secundaria Técnica Número 1 “Álvaro Obregón” denunciaron la existencia de aviadores y personal comisionado protegido por el director de la institución, Enrique Mendoza.

Este viernes se estaba llevando a cabo una asamblea para el cambio del comité delegacional, misma que fue suspendida debido a tantas irregularidades que se están presentando; la principal, que hay trabajadores que iban a votar a pesar de no estar físicamente laborando en esa secundaria.

“Se estaba llevando a cabo la asamblea para el comité delegacional y se registraron dos planillas: la amarilla, que está conformada por maestras inconformes por tantas irregularidades que se están presentando en nuestra escuela y la otra, la planilla guinda, que es la del director Enrique Mendoza y el señor Jaime Ramos Salinas, quien no está laborando aquí en la escuela pero está cobrando”, acusó la maestra Lourdes Cepeda.

Dijo que en torno a la asamblea se vivió un escenario de presión y amenazas para quienes no simpatizan con la planilla guinda.

“Antes de que empezaran las votaciones y la asamblea, empezaron a amedrentar y a amenazar a los trabajadores, diciéndoles que si no votaban por la guinda les iban a quitar los horarios, etcétera. Entonces, ahorita en la mañana empezó la asamblea y la toma de lista de todos los compañeros trabajadores y vimos que hay varios que estaban nombrando pero que no están laborando, no están físicamente en la institución, son aviadores y no vamos a permitir que esta gente venga a votar”.

Las maestras manifestantes de la planilla amarilla confiaron en que las autoridades de la SET emprendan una investigación para que identifiquen a los casi 30 aviadores de esta escuela protegidos por el director, y entonces programar la realización de la asamblea para el registro de las planillas.

La plantilla laboral de la escuela Álvaro Obregón está conformada por 206 trabajadores, pero solo 160 están trabajando,

“No tenemos cinco años, tenemos más de 20 años laborando en esta secundaria y hemos estado viviendo lo mismo. Vemos con tristeza que nuestra escuela en vez de progresar va para atrás, tanto en la infraestructura como en lo académico. Nosotras nos esforzamos, hemos presentado varios exámenes, pero nunca se nos ha tomado en cuenta”, se quejaron las maestras.

“Queremos que solo voten los que están físicamente en la escuela devengando un salario, no gente comisionada en otro lugar porque aparte de eso nos están evitando crecer a nosotros en cuanto a horas y beneficios, porque los recursos solo llegan a la gente que es el papá, el pariente, el amigo de Jaime Ramos o del director, y ya no vamos a permitir eso”, advirtieron las maestras de la planilla amarilla.

Las manifestantes que externaron su molestia fueron Citlalli Jiménez Mendoza, Lourdes Cepeda, María Carmina Cruz Cantú y Josefina Carrizales.