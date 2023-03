Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que derivado de la publicación de las cifras de recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas (CODEHT), luego de sus revisiones y valoraciones se ha acreditado que, de los casos de quejas contra esta institución, en la mayoría no existe responsabilidad alguna de los servidores públicos señalados de supuestas violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos.

En el caso de la FGJT, la mayoría de las quejas, propuestas conciliadoras y medidas cautelares presentadas ante CODEHT por los ciudadanos o sus abogados están relacionadas a cuestiones de gestión procesal, no de acciones por hechos de agresiones contra los derechos humanos o la integridad de las personas.

Una vez analizadas y revisadas las quejas presentadas, se sabe que se trata de expedientes que son usados en muchas ocasiones como estrategias de presión jurídica por parte de los denunciantes, las cuales están vinculadas a procedimientos tales como dilación en los procesos de integración o desahogo de la carpeta de investigación, entre otros, los cuales son reparados a través de mejora en los procedimientos institucionales o capacitación del personal.

En días anteriores, al publicarse el Informe Anual de labores y posturas públicas de la CODEHT, se ha señalado que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ocupa los primeros lugares en cantidad de quejas en el estado. Sin embargo, el organismo de derechos humanos no precisó que un alto número de esas quejas fueron revisadas por la CODEHT que, al final, acreditó no hubo responsabilidad de los servidores públicos, por un lado, y que se repararon los hechos que motivaron la queja o se procedió a iniciar acciones para evitarlos en el futuro, la mayoría de ellos, como se ha dicho no son violaciones a derechos humanos o a la integridad de las personas.

Cabe subrayar que las instituciones públicas que tienen gran cantidad de contactos con usuarios, por el tipo de operación e interacciones que realizan, incrementan su probabilidad de que sean objeto de quejas ante las comisiones de derechos humanos.

En 2022, la FGJT recibió 76 quejas por parte de la CODHET, de las cuales en 63 se acreditó no hay responsabilidad de servidores públicos ni violaciones a los derechos humanos. Las 13 restantes se están atendiendo.

Es importante señalar que, la mayor parte de los procesos iniciados por la CODHET con respecto a actuaciones de la FGJT fueron concluidos sin responsabilidad de servidores públicos.

Finalmente, respecto a las recomendaciones que la CODEHT emitió el año pasado contra la FGJT, alrededor del 70 por ciento de los puntos recomendados ya se cumplieron y 30 por ciento están en trámite.

Estos datos demuestran que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas da seguimiento permanente a los requerimientos de la CODEHT y reafirma su compromiso de velar y proteger los derechos humanos de las tamaulipecas y los tamaulipecos.