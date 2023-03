Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cualquiera de los aspirantes presidenciales de Morena para el 2024 garantiza la continuidad de la Cuarta Transformación, pero los llamó a mantener la unidad del movimiento.

Ante miles de mexicanos que colmaron el Zócalo capitalino, el tabasqueño dejó de lado el discurso por el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera y enlistó los programas sociales impulsados por su gobierno. Enseguida, lanzó la oferta:

“Estoy convencido que cualquiera de los aspirantes que resulte triunfador en la encuesta para elegir al candidato de nuestro movimiento aplicará la misma política en favor del pueblo y en favor de la nación”.

Flanqueado de su lado izquierdo por las llamadas “corcholatas presidenciales”, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, añadió:

“Está asegurada la continuidad con cambio. No hay nada que temer. Eso sí, tenemos que mantenernos unidos, mirando siempre hacia el porvenir y la felicidad de nuestros semejantes, trabajando desde abajo y con la gente y sin descuidar la estrategia que llamamos acertadamente la revolución de las conciencias”.

Según el tabasqueño, “con esa conciencia colectiva vamos a seguir contrarrestando la guerra sucia, las campañas de calumnias y los intentos de manipulación que están llevando a cabo, porque no les queda de otra, nuestros adversarios y sus medios de información vendidos, alquilados o en manos de los miembros del bloque conservador y corrupto”.

De paso, les mandó un mensaje a los que llama adversarios: “aun cuando en política es más peligroso subestimar la fuerza de los adversarios que sobreestimarla, sostengo que, hagan lo que hagan, no regresarán al poder los oligarcas. Continuará prevaleciendo en nuestro querido México una auténtica y verdadera democracia”.

Las arengas no esperaron y los miles reunidos en el Zócalo vitorearon las aseveraciones del Presidente. (Sara Pantoja/Apro).