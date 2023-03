Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En aquella esquina del norte le llamen el fraude del siglo. Resultaron beneficiados panistas y hasta se sospecha que el propio ex alcalde, Enrique Rivas Cuéllar, es o fue parte del negocio.

Está en la cuerda floja por una retahíla de presuntos delitos, como el pagar a precios inflados un terreno de 110 mil metros cuadrados, comprado por el ayuntamiento, en que se fincaría el Word Trade Center de Nuevo Laredo, que quedó en eso, en engaños.

Los cálculos del sobreprecio varían. Hay quien asegura que “bailaron” alrededor de 63 millones de pesos.

Fueron comprados a la empresa Inmuebles Gran Bulevard, S. A. de C.V. propiedad de Rafael Pedraza Domínguez y José Luis Palos Morales, el primero ex líder del PAN en Nuevo Laredo, ex diputado local y militante azul desde el 2004.

Lo donarían a la WTC, una firma particular de la que presuntamente es socio el ex alcalde Rivas, según la denuncia de la regidora Mónica García Velázquez.

Posible punta del iceberg de negocios con terrenos “mercados” por los panistas, y que hoy investiga la Fiscalía Anticorrupción por denuncia del ayuntamiento moreno.

Todo color de rosa. Habría hoteles, salones, hospitales, salas para reuniones. Enrique lo llamó el “proyecto tractor” por empujar el desarrollo del municipio.

El dinero se esfumó: La ciudad aprobaría 1.6 millones de dólares, 250 millones de pesos el gobierno de Cabeza de Vaca y 120 los particulares ¿quién agandalló a quiÉn?.

Soñaron otros proyectos que seguro les dejarían buenos dividendos.

El 15 de septiembre del 2020 llegó al Congreso del Estado iniciativa del municipio para donar al Estado 33 mil metros cuadrados que habían comprado, para instalar un megaparque llamado River Splash, otro fraude.

Dicho predio, ubicado en el fraccionamiento Gran Bulevard (así lo escriben) le costó a las arcas municipales 3.1 millones de dólares, en que se sospecha inflaron avalúos.

La compra por el ayuntamiento se hizo el 15 de julio del 2020 a través de la fe del notario José Manuel Ramos Montoya, fíat 196.

Hay mucha tela de donde cortar y la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas parece dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. No habrá impunidad.

Ahora mismo la Auditoría Superior del Estado, cuenta 2021, tiene procedimientos en contra de gente del gobierno de ex alcalde Cuéllar por un posible daño patrimonial de 21.6 millones de pesillos que les “perdonó” el Auditor (carnal) Jorge Espino Ascanio, o se hace de la vista gorda.

La fiscalización de ese año arrojó un pliego de observaciones, 12 promociones de responsabilidad administrativa y una recomendación, pero hay más pendientes desde el 2016.

Investigaciones periodísticas hablan de operaciones con empresas factureras, o fantasmas, lo cual es otro tema y rico filón de los que se fueron.

Luego de dos periodos -cinco años- al frente del municipio, Rivas perdió cuando, representando al panismo, buscaba -otra vez- una diputación local. Se le acabó el corrido como político.

No por “ver sangre”, como dicen en el barrio, pero el respetable quiere ver en el botellón a los delincuentes de cuello blanco. Hay por lo menos 24 denuncias presentadas por el gobierno de la 4T, entre ellas tres contra el ex Gobernador Cabeza de Vaca e incluyen a ex secretarios del gabinete.

Hace falta, ya, que las autoridades jurisdiccionales resuelvan sobre el Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez, si se va o se queda. Solicitó amparo a mediados de enero para no soltar la chamba. Ya es tiempo.

Si se cumple la Ley, como lo manifestó el Gobernador Américo Villarreal en su reciente visita a Matamoros, de “no vamos a solapar a nadie por más dura que sea la realidad”, los autores del llamado “fraude del siglo” en la esquina neolaredense deberán ser juzgados y pagar sus culpas.

Dijo Américo que actuará “sin triunfalismos, sin aspavientos, haciendo nuestra tarea y aplicando la Ley”, para lo cual fue elegido Gobernador y nunca va a huir de su alta responsabilidad.

Precisamente en el tema de la violencia fue a dar la cara a Matamoros. Comentó a la prensa que “vamos bien y estamos dentro de los 10 estados con mejores resultados en estos últimos trimestre y cuatrimestre”.

Hablando de temas político electorales, mire que solo un paisano -aunque habitualmente no reside aquí-, alcanzó a pasar el segundo cedazo de la designación de consejeros electorales del INE. Se trata de Arturo de León Loredo, oriundo de Valle Hermoso, ex delegado estatal del organismo.

Otros conocidos en la localidad son Matías Chiquito Díaz de León, ex delegado del IFE, y el actual Sergio Iván Díaz Castellot. Son gente que tiene años en eso.

Van dentro de la lista de 102 varones y otro tanto damitas, que alcanzaron los más altos puntajes para aspirar a suceder a Lorenzo Córdova Vianello.

No es por menospreciar a los de nuestro IETAM que soñaron alto. A lo mejor se “engentaron” al comparecer ante la Comisión de Diputados que los calificó.

Una buena noticia para la capital es que el Gobierno del Estado comenzó el riego de jardines con agua reciclada, para no afectar la que viene de la presa Guerrero.