Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Sin que se vaya a mencionar en el informe, uno de los éxitos más contundentes de Américo Villarreal Anaya en sus primeros cinco meses de administración es tener en la lona a la oposición, porque ello le permitirá elegir sin presión alguna la siguiente camada de Diputados locales y de alcaldes lo cual parece una de las tareas urgentes si se pretende darle un nuevo rostro a Tamaulipas.

La oposición, todos juntos, han perdido la mayor cantidad de los votos posibles y pocos quieren saber de ellos para la elección del 2024 que ya está encima, tan mal están que regresar a aquellos tiempos del carro completo para un solo partido es una posibilidad muy alta en este momento.

Y no crea que la razón nace de una oposición que perdió la memoria o no tiene dinero para operar políticamente, no, su problema es más grave, están moralmente derrotados, la ciudadanía solo los toma por cínicos, transas, mercenarios, saqueadores y demás lindezas que, para despojarse de ellas, tendrán que pasar un par de elecciones o que sus enemigos se equivoquen, que en Morena lleven de candidatos a personajes que nadie quiere, o que sus únicos triunfos en las urnas se los deben más a la casualidad o al arrastre del actual presidente que a otra cosa.

Por ejemplo, pensar en la reelección de alguno de los Diputados sería un grave error, ninguno ha hecho algo para merecerlo, tenemos la peor legislatura de todos los tiempos y eso costará algo en la próxima elección, y lo mismo con algunos alcaldes que hasta ahora se hacen los graciosos y valientes, pero que en campaña jugaron a favor de Cabeza de Vaca, se decían huyendo o presionados para no gestionar votos, peor aún, le hicieron mucho daño al pueblo y se lo siguen haciendo.

Vaya pues, Morena casi gana con cualquiera de sus aspirantes cada una de las elecciones en disputa, y ese casi, para desgracia de ellos, lo representan los actuales funcionarios de elección popular que no han sabido responder a la confianza de la gente.

Concretando, Américo y Andrés Manuel López Obrador tienen derrotada a la oposición en Tamaulipas, no se ve como pudiera el PRI, PAN, PRD e incluso el emergente Movimiento Ciudadano arrebatarles algo de mayoría.

Pero le decía, esas son cosas que no se escribirán en el informe, aunque en el mismo tendrán, obligadamente, mucho espacio las razones del por qué la oposición está casi muerta, el saqueo de la pasada administración, la complicidad entre ellos, la necedad o la ambición del PRI por suicidarse políticamente con los Cabeza de Vaca, entre otras cosas.

Por lo demás, es necesario escuchar el informe y comentarlo, debatirlo con sus conocidos, ponerse de acuerdo en los temas a seguir impulsando, de cuales hay que hablar bien, pero, sobre todo, ponerse de acuerdo en que temas se debe presionar para cambiarlos de rumbo o, por lo menos, tener más información a la mano.

Hasta hoy la administración va bien, sobre todo si tomamos en cuenta que recibieron un Tamaulipas en bancarrota, también el tema de seguridad, lo respectivo a la violencia, ha mejorado comparado al sexenio anterior e incluso puede tomarse como un éxito que no explotó como lo querían panistas y los contrarios a la Cuatro T.

Hay temas por mejorar, indudablemente lo referente al desarrollo social y económico son algo de ello, el tema del agua, sobre todo en lo relacionado al saqueo que sufrieron las Comapas y de lo que nadie parece enterarse, en fin, ya usted le irá agregando, pero, en lo general se pude decir que va bien la cosa.

El informe, le insisto, debe ser tema obligado de hoy, analizarlo, meterse a fondo y, sobre todo, solo tomarlo como un entremés ya que más importante que este acto, para los tamaulipecos, tiene que ser el Plan Estatal de Desarrollo, ese sí, para que vea, nos debería tener a todos ocupados porque marcará el rumbo de los próximos seis años…

RESPALDAMOS ACCIONES DEL GOBERNADOR, UAT… “La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reafirma su respaldo a las políticas de transformación que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, cuyas acciones en estos primeros meses de su gestión son fundamentales para asegurar el desarrollo y bienestar de la población tamaulipeca”, expresó el rector Guillermo Mendoza Cavazos.

De cara al primer informe que rendirá este 15 de marzo el titular del Poder Ejecutivo estatal conforme al mandato constitucional, el rector resaltó también el compromiso que la Universidad tiene con el desarrollo sostenible local, regional y global mediante la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y el liderazgo social con el propósito de aportar soluciones a problemas de las comunidades.

En ese contexto, el máximo directivo de la UAT reiteró que la casa de estudios trabaja de la mano con el Dr. Villarreal Anaya, para contribuir así, desde la educación superior, a los proyectos de transformación y bienestar social en Tamaulipas.

Puntualizó Mendoza Cavazos que esta primera comparecencia del Dr. Américo Villarreal Anaya ante la sociedad tamaulipeca representa para la UAT la oportunidad de estrechar los lazos de colaboración, en un marco de trabajo e interés común sumados a los esfuerzos que encabeza el gobernador con todos los actores y entidades públicas y privadas.

