Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con una arrolladora ventaja sobre sus oponentes, nadie impugnó la victoria de José Ramón Gómez Leal como ganador de la elección extraordinaria al Senado.

No ha tomado posesión porque falta la declaración de validez de los órganos electorales, lo que podría ser este martes en la sesión plenaria convocada para media mañana. No hay impedimento para que rinda protesta. Vencieron los tiempos legales para impugnar.

Oficialmente, según el cómputo, José Ramón cosechó 429 mil 988 sufragios, el 72.3 por ciento de los emitidos el 19 de febrero.

Seguía en Coahuila colaborando con la campaña de Armando Guadiana, candidato de Morena a Gobernador, enviado por el CEN guinda.

Pareciera que no pero el voto de JR engrosará la bancada en el Senado. Ahora son 59 representantes. Con él llegarán a 60, más los aliados, aunque no suficientes para alcanzar las dos terceras partes de mayoría calificada.

Donde de plano no hay vergüenza es en el partido Movimiento Ciudadano, propiedad de Dante Delgado Rannauro. Ya les gustó no participar en elecciones y lo repetirán en el Estado de México y Coahuila. Mientras no los obliguen van a seguir sentaditos y disfrutando del subsidio del gobierno.

No extrañó el boletín expedido este lunes por los jefes naranjas en que informan a la opinión publica que no van a participar porque las elecciones “son una farsa”.

Por lo menos argumentan. No lo hicieron en la extraordinaria de Tamaulipas, aunque ni falta hacen. Sobreviven de puro milagro.

El no participar en un proceso ordinario -federal- es causa de perder el registro, aunque la mayor parte se caen por no alcanzar el 3 por ciento de la votación emitida.

Según MC los partidos en el poder ya pactaron y que “la única alianza es la del PRI con Morena”, que se pusieron de acuerdo a cambio de impunidad y para seguir viviendo del poder ¿usted les cree?.

Según la justificación de Dante, en la entidad norteña Morena y sus aliados Verde y PT van con candidatos separados para hacer que el PRI gane la gubernatura, mientras en el Edomex los tricolores trabajarán a favor de la 4T, lo cual no parece lógico.

Y se despiden: “Nos vemos en el 2024”, ¿será cierto?.

No tenían posibilidades de ganar diputaciones locales ni alcaldías, menos alguna gubernatura. Si no acuden el año entrante perderán el registro nacional ¿así quieren ganar la Presidencia de México?.

En Tamaulipas en lo particular MC solo ha dado lástimas. No ha ganado ninguna alcaldía -Aldama es otro tema- ni diputaciones de mayoría. En 2022 el señor Arturo Díez Gutiérrez –aun cuando presumió ser el único que visitó los 43 municipios- se llevó 467 mil votos, el 3.17 por ciento de los emitidos.

Aparte, mire que en 2006, 2012 y con menor intensidad en el 2018, los contrincantes de AMLO utilizaron como plataforma de ataques que, el tabasqueño “es un peligro para México”. La mayoría de ciudadanos votantes se lo creyeron en los dos primeros procesos. En el último le dieron el triunfo.

Hoy, a casi cinco años de las elecciones ¿qué piensan los ciudadanos?. La encuesta de Massive Caller, publicada el fin de semana se fue directamente a la pregunta ¿Qué tan de acuerdo está con la afirmación de que el Presidente Manuel López Obrador es un peligro para México?

El 56.5 por ciento respondió estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo; el 43.5 de acuerdo o totalmente de acuerdo. La pregunta es ¿qué porcentaje de ellos acudirán a las urnas en 2024?.

Más de MC: 43.5 por ciento de los mexicanos sigue pensando que el principal problema de México es la inseguridad, y el 20.4 que la corrupción, temas que serán de campaña en el encuentro que viene.

La gente le sigue teniendo confianza al jefe de Palacio Nacional: El 46.1 declara que, en caso de ausentarse de su casa por varios días, sí le confiaría las llaves a AMLO. El 47.6 dice que no, y un 6.3 que no lo sabe.

El 45.7 menciona que Morena es el partido con el que se siente más cercano, seguido por el PAN con el 29.7; PRI 14.1 y MC 3.7. Son indicadores que sin duda influirán en las elecciones del año venidero.

Conferencia de prensa del Fiscal (“carnal”) Irving Barrios Mojica y el titular de Seguridad Pública, Sergio Chávez García, en que explicaron acciones efectuadas a raíz del incidente de desaparición de cuatro ciudadanos americanos, en Matamoros.

Hay carpeta de investigación, ubicaron vehículos, levantaron pruebas de laboratorio y mantienen contacto con autoridades de Estados Unidos para intercambio de información. Sigue la búsqueda mientras se conforma un “grupo de investigación e inteligencia” con instancias federales y estatales.

Martes de sesión de la 65 legislatura al Congreso de Tamaulipas. Tres dictámenes, uno de ellos del representante de MC, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, en que exhorta a los 43 ayuntamientos a que “den mantenimiento a los parques y jardines” ¿habrá necesidad de perder así el tiempo?.

Antes de irnos, ninguna explicación convincente han dado los panistas locales sobre la detención de dos personas en Nuevo León, con un presunto cargamento de más de dos millones de pesos en efectivo, que entregarían al jefe estatal Luis “Cachorro” Cantú y a su tesorero Raúl Rodrigo Pérez Luévano.

Un lacónico boletín del CDE no aclara, y tampoco explica Pérez en comentarios en redes sociales. Hay preguntas en el aire sobre el origen de la lana, no tanto el destino.

La FGR emitió boletín en que señala que dos personas fueron detenidas en General Bravo por elementos de la Policía Federal Ministerial, con ese monto.