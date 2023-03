Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aunque en el CBTIS 119 también hubo manifestaciones de alumnas que colocaron tendederos para denunciar acoso sexual, no se ha presentado ni una sola denuncia formal en la que se acuse a determinado maestro de este delito, afirmó el director del plantel, Humberto Salvador Meléndez Porras.

El directivo destacó el hecho de que aunque sí ha habido rumores, denuncias anónimas y sin pruebas de acoso sexual, al final no se puede proceder jurídicamente porque se requiere una denuncia formal y por escrito.

A veces la gente juzga de manera generalizada, y piensa que el director o directora no hacen nada y que por eso no denuncian, pero es de hacer notar que el área jurídica necesita una denuncia formal y pruebas de lo que se está acusando.

“Las quejas que había es que la dirección no hace nada, pero nos atan de manos si no aportan pruebas suficientes; pero sí los escuchamos y atendemos, hay una autoridad correspondiente que determina la culpabilidad o un castigo contra el personal que actúe mal”.

Refirió que expresarlo en una cartulina no es suficiente porque eso limita el apoyo a las presuntas víctimas, pero tiene que existir una denuncia por lo que Meléndez dijo que es importante que las alumnas sepan cuál es el procedimiento para que esa denuncia prospere y se castigue al responsable de ese tipo de comportamiento inapropiado.

De otra manera, dijo, la dirección no puede hacer gran cosa De hecho, un directivo no tiene personalidad jurídica para cesar a un docente si no hay pruebas o fundamentos: las denuncias verbales por sí solas no son suficientes, aclaró.

“Denuncias formales no hay ninguna, solo un anónimo, colgado, rumor, dicen, pero cuando se pone uno a investigar hasta ahí llegan, no ponen la denuncia formal y el jurídico nos dice que sin una denuncia no procede, entonces tenemos que ser muy enfáticos en los procesos. La obligación nuestra es turnar el caso inmediatamente ante la autoridad correspondiente y ofrecer protección a cualquier alumna o alumno que esté sufriendo acoso, ya sea quitando al maestro frente a grupo, pero no puedo castigarlo si no tengo sustento o justificación, la denuncia verbal o anónima se nos cae”.