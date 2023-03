Por Agencias

Ciudad de México.- El diputado petista Gerardo Fernández Noroña calificó de inadmisible el intento de intervención militar de Estados Unidos en México, pero acusó a la derecha mexicana de justificarla.

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo habló en la tribuna durante la sesión del jueves en San Lázaro sobre las propuestas de legisladores republicanos de aprobar el envío de las Fuerzas Armadas estadunidenses para combatir a los cárteles mexicanos.

“Ninguna fuerza política mexicana podría justificarlo; por el contrario, todos al unísono deberíamos alzar la voz y repudiar estos intentos injerencistas”, aseveró Fernández Noroña.

Sin embargo, en su discurso calificó de desvergonzada a la derecha porque justifica la intervención del ejército norteamericano, cuando ellos militarizaron al país durante el gobierno de Felipe Calderón, “que hipócritamente dijo que combatiría al narco y combatía a los grupos contrarios al Chapo Guzmán”, señaló.

“Es una desvergüenza que ustedes justifiquen la intervención militar del Ejército norteamericano”, dijo Fernández Noroña en alusión a los panistas.

“Son unos desvergonzados, yo no los iba a tocar. Están en contra de la militarización y militarizaron el país durante la usurpación de Felipe Calderón. Hoy se quejan de la militarización del país pero aplauden como focas -con todo respeto a las focas–, aplauden que pueda intervenir el Ejército norteamericano. Qué clase de posición en contra de la militarización, que se ponen de tapete frente al imperio de Estados Unidos.

“Hipócritas, traidores al pueblo, vendepatrias que quieren que venga el Ejército de Estados Unidos a hacerles la tarea que ustedes no pueden hacer, derrotarnos políticamente en las urnas, no pueden. Y, por eso, quieren la intervención del gobierno de Estados Unidos, esa es la pura verdad. Eso es lo que está detrás, su posición golpista, su posición contraria al interés nacional”, sostuvo Fernández Noroña. (Apro).