Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por supuesto que lo ocurrido en Matamoros, el levantón de cinco ciudadanos americanos, es lamentable, doloroso, y pega duro en la percepción de seguridad que tiene la gente en la frontera, en las apariencias pues.

La realidad es que el gobierno de Estados Unidos cada que emite una alerta migratoria a sus ciudadanos les recomienda no viajar a Tamaulipas, no es algo de hoy, se vivió en el sexenio de Cabeza de Vaca, aunque al parecer muchos no se acuerdan, también en el de su cómplice y amigo Egidio Torre Cantú, lo mismo con Eugenio Hernández, Tomás Yarrington, es más, una de las primeras experiencias para hacer enojar a Manuel Cavazos Lerma era precisamente esa información, preguntarle de ese tema.

Y las alertas migratorias son poco para lo que se hace del otro lado de la frontera por grupos o políticos más radicales, hay propuestas de legisladores para darle la categoría de terroristas a la delincuencia organizada, igual desde enero se presentó una iniciativa en su Congreso para que el Ejército de Estados Unidos intervenga y se de a la tarea de capturar a delincuentes que trafiquen el fentanilo, pongan en riesgo la frontera e, incluso, pongan en riesgo a la población de países que sean considerados sus aliados o donde tenga intereses el gobierno americano

Para los agoreros del desastre, no va a pasar nada extraordinario en cuando a lo económico porque todo lo anterior no ha logrado inhibir, ni lo hará, la visita de ciudadanos americanos a las ciudades de la frontera de Tamaulipas, para ellos son temas de salud, economía, de familiares, de amigos con los que están en contacto, y hasta de diversión que no encuentran en su país, vaya pues, es mucho el escándalo y es real que se debe actuar, pero solo será algo mediático y promovido por enemigos de la actual administración estatal.

Exacto, tanto alboroto lo hacen los panistas y sus aliados que pretenden jugarnos el dedo en la boca y hacernos creer que eso no pasaba antes, la realidad es que solo era menor el escándalo, pero hubo eventos en los cuales se involucró hasta a policías del grupo consentido del Cabeza de Vaca y secuaces, pero de eso ya no quieren acordarse.

E igual, como pueblo, tenemos que ver el escándalo, la dimensión que ha tomado el problema, como positivo dentro de todo lo malo, trataré de explicarme: el tener todos los ojos puestos en la frontera tamaulipeca involucra necesariamente más personal de vigilancia, más presupuestos, la urgencia de evaluar las estrategias y mejorarlas, sobre todo, que el gobierno federal vaya comprendiendo que el tema de seguridad es de todos y seguimos requiriendo de más dinero, de más apoyo.

Así es, nada ganamos con hacer como que no pasa nada, en esa tesitura ayuda, y mucho, que el gobierno de Estados Unidos haga el trabajo que de este lado no se pudo hacer por años y años.

Y no, no va a morir la frontera, Matamoros en este caso, por un escándalo de ese tipo, al contrario, es muy probable que su seguridad aumente, que se incrementen las operaciones de las corporaciones policiacas de todos los niveles y, sobre todo, que despierten al alcalde que no ha hecho otra cosa que joder a quien ha podido con actos que parecen excesos, como las multas de muchos miles de pesos a empresas para que operen.

Claro es, Matamoros es solo el mal ejemplo, las barbas a remojar se tienen que poner en toda la frontera, e incluso en todo el Estado, no con el afán de un escándalo mediático, no, sino de seguir exigiendo mayor atención de la federación, hacerle saber que si bien se avanza y los números son positivos en todos los aspectos, la tarea no estará terminada hasta que se eviten esa clase de eventos que a todos nos perjudican, por lo pronto, lo ideal es no fingir demencia, atender el caso, darle su justa dimensión y, sobre todo, provocar que los panistas de ayer entiendan que es su herencia, que en cinco meses no se iban a corregir esos problemas que ya pasaban, pedirles que también eviten fingir demencia y acepten que nada bueno les resultará de seguir escupiendo al cielo…

HUBO COMUNICADO OFICIAL DE LOS HECHOS… El Gobierno del Estado de Tamaulipas por conducto de la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, informó que respecto a los hechos ocurridos el pasado viernes 3 de marzo en Matamoros, en donde perdiera la vida una ciudadana de nacionalidad mexicana y fueron privadas de su libertad personas de origen norteamericano y por los cuales la embajada de Estados Unidos en México emitió un boletín de búsqueda para su localización; se han implementado las siguientes acciones:

Primero.- Desde el primer momento se estableció comunicación entre las diversas instancias estatales y federales para atender el evento delictivo, en el que se localizaron dos vehículos impactados, uno de ellos con placas del estado norteamericano de Carolina del Norte.

Segundo.- La Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación, en la que se desarrollaron diversas diligencias como el procesamiento de los vehículos, pruebas de balística reconstructiva; de balística comparativa para los casquillos percutidos encontrados en el sitio para identificar las armas utilizadas; levantamiento de indicios de huellas dactilares las cuales se ingresan a la base de datos para lograr su identificación; toma de muestras biológicas para extracción de perfiles genéticos; así como la revisión y análisis de las imágenes de cámaras de videovigilancia de la zona.

Tercero.- Ante la presunción de tratarse de ciudadanos norteamericanos, se estableció contacto con autoridades de Estados Unidos para el intercambio de información en el ámbito de las diversas atribuciones y facultades, el cual ha sido permanente y tendiente a la búsqueda para localizarlos. Estas comunicaciones se llevan a cabo también al más alto nivel entre Gobierno del Estado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de Estados Unidos en México.

Cuarto.- El Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Comisión Nacional de Búsqueda, Guardia Nacional, Guardia Estatal, la Comisión de Búsqueda de Personas Tamaulipas y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas emprendieron acciones de búsqueda que se desarrollan en este momento y continuarán por los próximos días.

Quinto.- De igual forma, se ha establecido un grupo de investigación e inteligencia conformado por diversas instituciones federales y estales. Manteniendo comunicación en todo momento con las instancias de Estados Unidos, para el procesamiento de toda la información relativa al caso, que de igual forma permita la localización de los ciudadanos norteamericanos y de los probables responsables.

El compromiso es localizar a los ciudadanos, esclarecer los hechos y dar con los probables responsables”.

INICIAN ACTIVIDADES PARA CONMEMORAR A LA MUJER EN LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) inició sus actividades programadas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, con eventos que se pusieron en marcha en el Campus Victoria.

En la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) fue inaugurada la exposición “Mujeres UAT emprendedoras”, cuyo acto de apertura fue presidido por la C. P. Imelda Sustaita Salazar, miembro honorario del programa UAT U-NIDO.

Ante alumnas de las distintas facultades y unidades académicas que participaron en la exposición, la contadora Imelda Sustaita subrayó la importancia de celebrar los eventos alusivos al Día Internacional de la Mujer y resaltó el crecimiento que han tenido las mujeres en distintas áreas, como es el caso del emprendimiento.

El evento se desarrolló en la explanada de la FCAV, con la presencia también de la Dra. Mariana Zerón Félix, secretaria de Investigación y Posgrado; la Dra. Rosa Issel Acosta González, secretaria académica; la Dra. Cinthya Patricia Ibarra González, secretaria de Gestión Escolar, y el Dr. Jesús Gerardo Delgado Rivas, director de la Facultad.

Durante la exposición de productos y servicios se destacó que “Mujeres UAT emprendedoras” es impulsada por el rector Guillermo Mendoza Cavazos y su esposa, la C. P. Imelda Sustaita Salazar, con el fin de promover las iniciativas e ideas de negocio de la juventud estudiantil y, con ello, apoyar su formación y desarrollo como futuras egresadas.

Como parte del inicio de eventos universitarios para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, también en la Facultad de Enfermería Victoria se llevó a cabo una actividad alusiva a esa fecha, además de la conferencia “Una historia rarámuri”, que aborda los desafíos que enfrenta la enfermera indígena en los pueblos originarios para promover la salud.

Dentro de los primeros eventos se programó también la conferencia “El poder de la empatía para la construcción de una sociedad justa” en el Gimnasio Multidisciplinario Victoria, con lo cual comenzó esta conmemoración que se desarrollará del 6 al 10 de marzo en todas las sedes de la UAT ubicadas en las zonas norte, centro y sur del estado.

