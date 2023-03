Por Agencias

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público exhibió que vía amparos se ha desbloqueado más de la mitad del dinero que en un inicio se congeló en el caso Genaro García Luna, a quien se acusa de encabezar durante más de 20 años redes de corrupción que terminaron en peculados y contrataciones indebidas.

Vía judicial, García Luna, personas y empresas que la UIF vincula con él, han recuperado 18 millones 917 mil 932 pesos, equivalentes al 73 por ciento de los 25 millones 920 mil 195 que en un inicio se congelaron en el caso del ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón; así como 49 mil 668 dólares, 35.4 por ciento de los 140 mil 420 dólares que de inicio fueron bloqueados.

La unidad de Hacienda detalló que, como medida cautelar, derivado de la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) en diciembre de 2019, se había bloqueado a 90 personas y 595 cuentas, actualmente sólo se encuentran bajo resguardo 387 registros bancarios que pertenecen a 82 integrantes de la presunta red de García Luna.

En particular, sobre García Luna se tienen bloqueadas once de sus cuentas, que tienen 21 mil 255.67 pesos. La UIF ya había destacado que en los últimos dos meses, tanto Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, como Luis Cárdenas Palomino, mano derecha del ex secretario de Seguridad Pública, lograron desbloquear sus cuentas bancarias bajo el amparo del sistema judicial.

La UIF acusa a Genaro García Luna de encabezar durante más de 20 años redes de corrupción que terminaron en peculados y contrataciones indebidas incluso cuando ya no era funcionario público, acusa la UIF. Por ello, además de la demanda civil que se presentó contra el ex funcionario mexicano en el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de 745.9 millones de dólares, persiste la denuncia ante la FGR. (Dora Villanueva/La Jornada).