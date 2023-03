Por Agencias

Ciudad de México. Con el asiento vacío del Secretario Ejecutivo, el consejero presidente, Lorenzo Córdova abrió la sesión extraordinaria del consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) en la cual se nombró a un encargado de despacho de esa posición y se integró un comité para adecuar la estructura del órgano al Plan B, en vigor desde hoy.

Córdova acusó que la reforma en materia electoral “daña severamente las condiciones básicas para celebrar elecciones libres y auténticas en nuestro país”.

Aseveró que “como parte de su estela de daños, el Plan B anticipa una afectación mayúscula al árbitro electoral”.

En síntesis, dijo, el Plan B, “que finalmente fue publicado este 2 de marzo, dinamita al INE de las y los ciudadanos”.

Tanto en el discurso como en la mirada retadora hacia el representante de Morena, Euripides Flores, quien luego les diría a los consejeros que son parte de la “mafia electoral”, Cordova señaló que el cese de Edmundo Jacobo Molina (secretario ejecutivo del IFE/INE) es un “despropósito”.

Pero, ufano, aseguró de que tras la resolución en el Poder Judicial, incluidos los dos juicios promovidos ayer ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “Edmundo Jacobo estará aquí de vuelta”.

Recalcó lo dicho en la víspera en el sentido de que la batalla jurídica en contra de los efectos de la reforma “inicia”, y añadió que “no quedarán impunes las constelaciones de violaciones constitucionales”.

Por supuesto, el eje de la defensa de los consejeros, y de algunos respresentantes partidistas, fue Edmundo Jacobo, el primer despedido por la reforma, y quien desde 2008 era el operador de toda la estructura administrativa, financiera y legal del INE.

La de este viernes fue una de las sesiones más rispidas del consejo general en el tiempo reciente, en la que llovieron presuntas amenazas y múltiples acusaciones e insultos.

Los grupos en el debate fueron dos: casi todo el consejo, de entre quienes tomaron la palabra, contra los dos representantes de Morena en la mesa, Euripides Flores y Hamlet García.

El primero les dijo que detrás de ese discurso en favor de la democracia había una “mafia electoral” protegiendo sus intereses.

Señaló que hoy inicia la reforma electoral “de la gente” para combatir a un INE “gastalon “ .

Así, manifestó su confianza en que les sea favorable esa batalla legal y política, para conseguir una verdadera democracia en la que el actor principal es el pueblo “no el INE, no Lorenzo Cordova, no Ciro Murayama y, por supuesto, no Edmundo Jacobo”.

Tal vez -añadió Euripides Flores- esa sea la principal confusión más grave de la mafia electoral que está aquí en el INE y algunos espacios del Tribunal Electoral.

“Es momento de ubicarse, consejeras, consejeros, mafia electoral, y es momento de cumplir la ley aunque no les guste”, les dijo.

En ese momento lo interrumpió Cordova para decirle que su intervención era vulgar, ofendiendo a los consejeras y consejeros “y eso, mientras yo ocupe esta presidencia no lo voy a permitir”.

Pese a la moción de orden, el morenista no se hizo para atrás y les repitió: “no he ofendido a nadie, hablar de la mafia electoral es lo que hemos hecho y lo sostengo: hay una mafia electoral incrustada en el INE”.

Después de tres rondas de intervenciones se votó la designación de Roberto Cardiel Soto, como encargado de despacho la secretaría ejecutiva, quien según los transitorios de la reforma estará en el cargo hasta la próxima sesión ordinaria del INE, en mayo de este año, cuando se designe a la persona que ocupará ese puesto de manera definitiva.

Cardiel, además de ser hasta hoy director ejecutivo de Capacitación y Educación Cívica, es aspirante a consejero del INE, pues se inscribió al proceso para la elección de las 4 posiciones que se desocuparán el 3 de abril, que realiza un comité en la Cámara de Diputados.

En cuanto al comité Tecnico estará integrado por las cuatro consejeras y tres consejeros electorales de este Instituto, que continuarán en sus cargos después del próximo 3 de abril.