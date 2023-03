Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este país está al borde de la locura, un chiste o el quemar una piñata, es capaz de motivar el enojo de falsos feministas e hipócritas que alegan misoginia, violencia de género, alentar toda clase de abusos contra la mujer e incluso contra la sociedad, lo dicen con tal vehemencia que parece están a punto de brotarles las lágrimas y todo eso sucede mientras en las escuelas se denuncia acoso contra las niñas, mientras una jovencita mató a otra que pretendía ya no permitirle más bulliying en su contra.

El chiste al que se hace referencia es uno de Franco Escamilla, y hay que aclararlo, solo fue mal interpretado o con ganas de lanzar odios al comediante, en realidad, en dicho chascarrillo nos pinta como torpes y básicos, quizá piensa en voz alta las pretensiones de algunos hombres, pero no llega a violentar a las mujeres sino a exhibir la pobreza en algunos aspectos de los machos.

La piñata a la que le hago referencia es a la quema de la figura de la presidenta ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, ahí otra vez la hipocresía se asomó por todas partes, es más, miembros muy encumbrados de la política, mientras por un lado jodían a todo el pueblo dejaron ver sus lágrimas para defender a la mujer que, según ellos, era atacada.

Le acepto que el país no está para esas expresiones, a lo mejor ni la del chiste y menos la quema de una figura que representa a toda una institución, sin embargo, no dejan de ser meras palabras, mero show mediático el cual no debe ser más importante que la realidad, vaya pues, del acoso a las niñas en las escuelas nadie parece haberse dado cuenta y es fecha que tampoco se reacciona al asesinato de una menor a manos de otra menor, nadie ha dicho nada de como se atacará el problema, como habrá de prevenirse un acto así en nuestras escuelas de la colonia, el municipio, el Estado o el país entero.

Por supuesto, le puedo comprar su encono por los dos primeros actos, es más, hasta defiendo las expresiones de mucha gente del pueblo que considera los mismos como una ofensa, como una promoción la violencia, lo que es imposible de tragarse son los dichos de las figuras femeninas y masculinas del país poniendo el grito en el cielo ya que a veces parecen olvidar que ellos son los responsables de evitar esos hechos, de promover todas las políticas públicas que puedan disuadir esos comportamientos.

Peor aún, da la impresión de que se desahogan en forma agresiva y tajante sobre esos actos para encubrir problemas más graves del país, por ejemplo, para evitar la discusión sobre lo que ocurre con el petróleo y su industria, o de como avanza el Plan B en materia electoral, eso entre muchas cosas.

Claro es, tampoco son válidas las expresiones de la oposición al gobierno cuando condena todos esos actos, esos chistes o esos espectáculos mediáticos de quemar piñatas y no es capaz de llevar ante las autoridades a personajes que valiéndose de sus siglas saquearon al país, dejaron en ruinas muchos municipios o dañaron casi de muerte estados que gobernaron como el caso de Tamaulipas con los García Cabeza de Vaca.

El PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y muchas organizaciones civiles más, lo primero que tienen que hacer para considerar que sus buenos deseos para el pueblo son auténticos y sanos, es entregar a personajes que gobernaron bajo la protección de todos ellos y lo hicieron nomás para robarse la mayor parte de dinero posible, otra parte repartirla entre sus amigos de esas filiaciones o para pagar favores.

Si, si es real que los actos que denuncian los políticos puedan surtir efectos negativos, pero más verdad es que los que realmente nos dañan parecen no verlos, peor aún, que mientras denuncian todo tipo de violencia, acoso, saqueos, corrupción e impunidad en los políticos opositores a sus partidos a los que son de su mismo color hasta parece que los premian o los quieren hacer candidatos aunque cometan actos más aberrantes, la hipocresía de los políticos, pues…

REGRESAN BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE LA UAT… Con la participación de prestatarios de servicio social, estudiantes y docentes de las dependencias académicas de la zona centro, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) puso en marcha el programa Brigada Multidisciplinaria, correspondiente al presente período escolar, con la finalidad de llevar servicios gratuitos a la población vulnerable.

Organizada por la Secretaría de Gestión Escolar, a través de la Dirección de Servicio Social, la brigada se desarrolló en la Escuela Primaria Lauro Rendon Valdez, turno matutino, y la Escuela Primaria Prof. Luis Torres Vázquez, turno vespertino, beneficiando a los habitantes del sector de la colonia Estudiantil, en esta capital, mediante los diferentes módulos asistenciales atendidos por la comunidad universitaria.

Se destacó el objetivo de fomentar la solidaridad con la población vulnerable de la región, para lo cual se programó la entrega de paquetes bibliográficos, kits médicos y depósitos de basura a las directoras de ambas escuelas, a fin de contribuir a enriquecer el acervo de sus bibliotecas escolares, elevar el conocimiento ambiental de sus alumnos y brindar auxilio médico básico e instantáneo.

Los habitantes de ese sector, ubicado al poniente de la ciudad, se vieron beneficiados con servicios de consulta médica, enfermería, asistencia jurídica, servicio dental, corte de cabello, asesoría psicológica, servicios veterinarios, pláticas sobre bullying y nutrición, entre otros.

Asimismo, con la finalidad de brindar un momento de esparcimiento a los infantes, se realizaron actividades lúdico-recreativas, donde, además de divertirse y obtener diversos premios de recompensa, se fomentó el aprendizaje de valores.

Cabe mencionar que, como parte de la primera brigada del 2023, se contó con el apoyo y colaboración del Centro Operativo Multidisciplinario de Atención y Servicio Social de la UAT, el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) y el Instituto de Belleza ISIBE.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… [email protected]