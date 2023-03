Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pese a mantener un marcado desabasto de agua potable en Victoria y un deficiente servicio de recolección de basura, entre otros problemas que diariamente generan molestia y quejas por parte de los victorenses, el alcalde Eduardo Gattás Báez se burla de los victorenses y sigue difundiendo “encuestas” compradas que lo colocan como el segundo mejor alcalde de todo México.

Aunque de entrada esas “encuestas”, dan risa y provocan burlas entre los ciudadanos que para nada creen esas mentiras de alguien que solo tiene como mérito haber llegado a este cargo gracias a la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador y al repudio que había en contra de las administraciones panistas, Gattás envía personalmente por WhatsApp y otras redes sociales dichas encuestas.

Ante tanto descaro, los ciudadanos, a los que él cree que engaña, exhiben su torpeza cuando responde algunas preguntas que se le hacen sobre la veracidad de esas encuestas y sus resultados.

En un video que circula en redes, a Gattás se le pregunta sobre algunas encuestas en las que se indica que la aprobación ciudadana a su administración ha bajado y que si eso le afecta en su intención de reelegirse en el cargo:

“No, porque en otras estoy en segundo lugar a nivel nacional”, respondió en tono serio.

Pero al cuestionarle en qué clase de encuestas se difunde esa gran mentira, el alcalde titubea y no sabe qué responder: “eh, digo…no me gusta…. eh, hay varias verdad que me ponen como el segundo mejor alcalde a nivel nacional con un gran por ciento, como en otras me ponen en regular lugar pero a final de cuentas creo que si haces una encuesta de encuestas salgo bien posicionado”, respondió, sin que él mismo supiera lo que quiso decir.

Tan solo este viernes cientos de colonias se quedaron sin agua por daños de postes de la Comisión Federal de Electricidad; no obstante que esta situación es por causas ajenas a los seres humanos, sí pone en entredicho la efectividad con que los responsables del organismo operador del agua reaccionan para restablecer el servicio.

Pero independientemente de esa eventualidad, cientos de usuarios siguen denunciando que no tienen agua en sus colonias; sus manifestaciones, que no son sino voces que claman en el desierto no son escuchadas por las autoridades municipales ni por la Comapa, la cual sigue cobrándoles altas tarifas por el “aire”, que sale de sus tuberías.