Por Agencias

En una casa de seguridad ubicada en el ejido El Tecolote, municipio de Matamoros, Tamaulipas, fueron encontrados los cuatro estadunidenses secuestrados el pasado viernes en el centro de esa ciudad fronteriza; dos sin vida, uno herido y otro ileso.

El inmueble fue localizado luego de un operativo conjunto entre corporaciones federales y estatales.

Personal del Servicio Médico Forense llegó a El Tecolote, ubicado en el kilómetro 10 de la carretera a Playa Bagdad, para realizar el levantamiento de los dos cuerpos.

Mientras, los dos estadunidenses que sobrevivieron al secuestro en Matamoros ya regresaron a su país por el Puente Ignacio Zaragoza.

A bordo de una ambulancia de la Cruz Roja se trasladó a Latavia McGee y a un varón no identificado, que estaban retenidos desde el viernes 5 de marzo en una casa de seguridad el ejido El Tecolote.

El viernes Latavia McGee, su primo Shaeed Woodward y sus amigos Zindell Brown y Eric James Williams, llegaron a Matamoros desde Brownsville, Texas, viajaban en una minivan blanca con matrícula de Carolina del Norte y poco después de cruzar a México, hombres armados no identificados les dispararon.

El domingo la Oficina Federal de Investigación (FBI) reveló que los cuatro secuestrados eran ciudadanos de Estados Unidos y que por razones médicas viajaron a la frontera mexicana, y ofreció recompensa de 50 mil dólares para que aportaran datos para su localización.

La Fiscalía de Tamaulipas informó ayer que había un operativo conjunto de búsqueda.

A través de una llamada al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina el gobernador Américo Villareal informó que fueron localizados los cuatro ciudadanos estadunidenses que fueron secuestrados en Matamoros. Informó que dos de ellos fallecieron, uno más está herido y el otro salió ileso.

Sin abundar en mayores detalles, Villarreal dijo que se enviaron ya ambulancias con personal médico para atender a la persona herida. López Obrador lamentó mucho el suceso y envió sus condolencias a familiares, el gobierno y el pueblo de Estados Unidos e informó que ya hay el primer detenido por el secuestro de estas personas.

En su conferencia, afirmó que ya hay colaboración con el FBI que están trabajando con las corporaciones de seguridad mexicanas para esclarecer plenamente el caso. López Obrador dijo que se buscarán a los responsables y se les va a castigar como se hizo en el caso de la masacre de Bavispe en las cuales se asesinaron a varias personas. Recordó que en aquel entonces el presidente Donald Trump se comunicó telefónicamente para ofrecerle colaboración, pero se le informó que México se haría cargo y hasta ahora hay 31 detenidos.

Cuestionado sobre la reunión que sostuvo ayer lunes con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que fue una reunión donde se abordaron varios temas de la reunión bilateral en buenos términos, «es una gente muy respetuosa, tenemos con él un buen trato».

A pregunta expresa sobre si esto incidiría en los términos de la coordinación bilateral en materia de seguridad, López Obrador aseveró que esta se realiza en buenos términos, aunque haya posturas como la del congresista Dan Crenshaw quien tienen posturas injerencistas.

«Este legislador que quiere que Estados Unidos intervengan. Dice que si los fallecidos fueran en México no estaría diciendo lo mismo. Me duele mucho que la gente pierda la vida. Menos por el exceso en el consumo de droga, pero él debería de estar atendiendo las causas en Estados Unidos, que provoca el consumo excesivo de drogas y en especial de fentanilo, duele mucho la muerte de muchos estadunidenses», dijo López Obrador.

El mandatario cuestionó la actitud del legislador frente a todo el entorno que hay sobre el tráfico de drogas: «¿Qué ha hecho ese senador para evitar que se vendan las armas de alto poder en las armerías y hasta los supermercados de Estados Unidos? Porque el 80 por ciento de las armas de alto poder las adquieren en Estados Unidos y no hay ningún control. ¿Qué ha hecho este senador? No sé, pero hay senadores que hasta reciben dinero para sus campañas de las fábricas de armas de Estados Unidos, ya basta de hipocresías, y estar viendo nada más la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio».

(Alonso Urrutia y Emilia Olivares/La Jornada).