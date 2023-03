Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En el marco de la reunión de la Sección 30 de Trabajadores de la Educación, presidida por el líder Arnulfo Rodríguez Treviño, la secretaria de Educación Lucía Aimé Castillo Pastor, les dijo al micrófono, con voz clara y firme: «Sociedad, sindicato y gobierno vamos por donde mismo. No nos distraigamos en veredas sin sustento lógico. Escuchemos con oído crítico, sensible y analítico y con base en ello decidamos trabajar en unidad».

En el Poliforum «Dr. Rodolfo Torre» Lucía Aimé no hablaba a los delegados sindicales a título personal. En el inicio de su discurso, fue bien clara ella: «Reciban un afectuoso saludo de nuestro Gobernador Américo Villarreal Anaya de quien vengo en honrosa representación».

Viendo al pasado reciente, la secretaria Lucía Aimé, en clara alusión a Américo y a Cabeza de Vaca dijo: «Son tiempos de transformación. En junio de 2022 la ciudadanía, en una gran fiesta democrática, apoyó un proyecto de gobierno para acabar con la soberbia, el desorden y la ilegalidad de un modelo de gobierno distanciado del pueblo y en beneficio de unos cuantos».

Y en clara alusión al triunfo del maestro Arnulfo, Lucía Aimé añadió: «En diciembre del mismo año el personal educativo eligió directa y libremente a sus representantes».

Muy seria, la Secretaria Lucía Aimé, expresó ante la atención total de los delegados sindicales que llenaron el Polyforum: «SNTE y la Secretaría de Educación compartimos reivindicar el trabajo educativo, resarcir el daño que causó la pasada administración no solo en el trato hacia las y los trabajadores, sino en el cumplimiento de la norma y de sus obligaciones patronales y acabar con la discrecionalidad que tanto daño ha hecho a un sector tan noble como el educativo».

Y añadió: «Nos corresponde trabajar juntos Sindicato y Gobierno, en el deseo de hacer las cosas bien, no sólo en lo laboral, sino en lo educativo para poder garantizar una educación de excelencia».

E ilustró: «Tengan plena confianza que estamos haciendo nuestra parte. Se han resuelto más de 500 casos y están en proceso otros tantos y lo hemos hecho acelerando trámites, mejorando y transparentando procesos, tratando dignamente al personal educativo y respetando la norma vigente».

Y Lucía Aimé invocó: «Que en futuro nos recuerden como la Secretaría y el Sindicato que regresó el orden y la legalidad a la política educativa de excelencia».

Y cerró la funcionaria: «Lo ha dicho claro nuestro Gobernador Américo Villarreal Anaya, por honor, por dignidad y por nuestro profundo amor a Tamaulipas: educación, educación y más educación».

2.- Este 31 de marzo es el 23 aniversario del asesinato a balazos de la cantante Selena Quintanilla, a sus 23 años, a manos de la tamaulipeca Yolanda Saldívar, presidenta de su Club de fans. Yolanda Saldívar, originaria del municipio de Jiménez, Tamaulipas la mató en un hotel de Corpus Christi, Texas.

El reportero victorense Mario Chávez Jorge (+) me contó en aquel entonces al ocurrir el asesinato de la cantante y darse a conocer que la asesina, Yolanda era de Santander, Jiménez, le ordenaron en su periódico trasladarse a esa población para entrevistar a familiares de ella.

“Al llegar a Jiménez junto con un fotógrafo, sin saber por dónde empezar a buscar a familiares de Yolanda, me dirigí a la Comandancia de Policía, donde me dijeron… “¿Familiares de Yolanda Saldívar, uy joven pues aquí en Jiménez… todos somos Saldívar… pero mire en tal lugar ahí vive gente de la Yolanda esa…”

Y agrega Mario Chávez: “Encontramos a familia de Yolanda, pero al final… esas personas me dijeron: Pero para que vienen tan lejos, ahí en Ciudad Victoria, en el 15 Guerrero, donde venden machaca… esos también son familia de Yolanda…”

“Al regresar a Victoria fui al 15 Guerrero donde resultó que el hijo de los dueños del negocio había sido mi compañero en la secundaria”.

“Oye, vengo a entrevistar para mi periódico a familiares de Yolanda Saldívar. El ex compañero de la secundaria se molestó y dijo que no, que no dirían ninguna entrevista, que no insistiera.

“Pero al retirarme, ya en la calle, le dije al fotógrafo, tómale una foto a la fachada. Así lo hizo. Y a los pocos días publiqué las entrevistas hechas en Jiménez y la fachada del negocio de machaca. Unos meses después, me cambié de periódico y un día en la calle me topé de frente con mi ex condiscípulo de la secundaria. No pude evitarlo. Me vio y muy contento me contó: ¿Te acuerdas que no te quise dar la entrevista y tú como quiera publicaste la foto del negocio?. Nombre, te hubiera dado la entrevista…¡vino ingos de gente a comprarnos machacado!”

Anécdota aparte, dice Wikipedia que el 30 de marzo de 1995, Saldívar supo que la cantante pretendía cortar todo vínculo laboral con ella después de que sus familiares descubrieran que estaba robando a la artista. Ante este hecho, Saldívar golpeada emocionalmente, compró un revólver calibre 38 de cañón recortado bajo la excusa de que lo necesitaba para uso personal y de defensa propia. Posteriormente se hospedó en la habitación 158 del Hotel Days Inn en Corpus Christi donde acordó reunirse con Selena para un asunto relacionado con unos documentos que la artista necesitaba ya que se acercaba la fecha de declaración de impuestos.

La reunión tuvo lugar la mañana del 31 de marzo. En un momento dado, Saldívar sacó el arma homicida, asustando a Selena de tal modo que, la artista intentó huir de la habitación corriendo. En ese momento, Saldívar disparó el arma homicida. La bala entró por su hombro derecho afectando una de las arterias principales dejándola herida de muerte. Selena pudo correr hasta la recepción del hotel recorriendo 350 pies mientras se desangraba debido al disparo. Al entrar, pidió ayuda temiendo que le volvieran a disparar y se desplomó en el suelo, sus últimas palabras fueron… “Yolanda Saldivar, room 158” y se desvaneció.

Mario Chávez, padre de familia y reportero policiaco murió asesinado en junio 2013, tras ser «levantado» por la delincuencia. Gran persona, estudiante de Derecho. Lo conocí en el Fovissste, y trabajamos juntos en el vespertino «El Diario de la Tarde», de El Diario de Cd. Victoria. (NOS VEMOS).

