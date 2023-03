Por Agencias

Ciudad de México.-Militares en activo y retirados así como sus familiares realizaron una marcha por el Paseo de la Reforma al Zócalo de la Ciudad de México en apoyo de personal castrense procesado por abusos cometidos en el ejercicio de sus funciones de seguridad pública.

A dos semanas de que un convoy militar disparara contra una camioneta en Nuevo Laredo, dejando un saldo de cinco jóvenes muertos y dos sobrevivientes, uno de ellos gravemente herido, los manifestantes reprocharon al presidente Andrés Manuel López Obrador iniciar procesos judiciales contra militares por actos cometidos en cumplimiento de su deber.

Entre los manifestantes, el subteniente en retiro Rosalío López, reclamó a López Obrador que siendo el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas no está “velando por los intereses del pueblo, del Ejército” y que están siendo “objeto de persecución”.

“Nos preparas para la guerra pero nos cruzas de brazos…, estando en campo de batalla no puedes esperar a que te den un balazo”, dijo López designado como vocero de la movilización.

Animada por consignas como “soldado amigo, el pueblo está contigo” y exigencias de justicia, familiares de reclutas detenidos en el Campo Militar Número Uno, así como de militares en activo y en retiro, portaban ropas tipo militar, muchas de ellas de camuflaje.

Rosalío López continuó con su llamado de atención a López Obrador, a quien se dirigió tuteándolo, que olvida que la preparación de los soldados es para manejar armas, por lo que si no quiere que haya personas caídas “dales su peine y dales unas tijeras para que vayan a cortar cabello, no les des armas”.

En su llamado insistió en que aun cuando el presidente repite en distintas ocasiones que el Ejército es “pueblo uniformado”, López Obrador sólo usa al personal militar “para tu conveniencia …nos usas y nos tiras como quieras”.

El militar en retiro reclamó al presidente que pretenda que los soldados no reaccionen, que “primero te den un balazo y luego hablamos”, sin considerar que “estando en el campo de batalla, no puedes esperar a que te den un balazo, porque ahí te llamabas. No puede ser posible que nos trates de esa forma”.

Durante la marcha los manifestantes gritaron consignas a favor de los derechos humanos de los militares. (Gloria Leticia Díaz/Apro).