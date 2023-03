Por Agencias

En un reparto de cuotas entre Morena y la oposición, el pleno del Senado nombró a Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), en medio de una ríspida discusión, que dividió incluso a legisladores del grupo mayoritario y del PAN.

Parte de los senadores de Morena no estuvieron de acuerdo en el nombramiento de Alarcón Márquez, a quien se liga al PAN y los panistas se inconformaron con la elección de Luna Alviso, uno de los candidatos cercanos al coordinador de Morena, Ricardo Monreal, que se desempeñaba desde el 2021 como responsable de la asesoría jurídica del Senado y que fue “el peor calificado” en la evaluación que se hizo en comisiones.

Ambos candidatos alcanzaron la mayoría calificada, con 74 votos a favor, pero 27 en contra, buena parte de ellos de Morenistas y panistas. Los nombramientos fueron remitidos al presidente de la repúbllica, quien tiene la facultad de ratificar u objetar los nombramientos.

Desde el pleno, el senador de Morena, César Cravioto y los panistas Damián Zepeda y Xóchitl Galvez, expresaron su rechazo a ese acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que preside Monreal y que fue avalado por la mayoría de los coordinadores, a excepción del PT y PVEM.

En el nombramiento de los dos comisionados del Inai pendientes desde marzo del 2022 se están repitiendo los viejos vicios de antaño, recalcó el senador Cravioto. No puede ser, dijo, que con los votos de la mayoría se ponga a personas que no garantizan un trabajo en la institución a favor del pueblo. No garantizan que pueda continuar el proceso de transformación. Resaltó que Luna Alviso es el peor calificado, de los 13 finalistas.

Igual advertencia formularon los panistas. Xóchitl Gálvez expresó su desacuerdo total con el nombramiento de Rafael Luna, ya que sostuvo, fue quien obtuvo la peor calificación. “Yo le puse cinco ceros”, dijo y recordó que los integrantes de la Comisión Anticorrupción dedicaron más de 30 horas a evaluar a los 47 candidatos, de los que 13 fueron los propuestos.

El también panista Damián Zepeda, calificó la formula propuesta como una simulación. Es en realidad, dijo, un reparto de cuotas y cuates entre los partidos y recordó que se hizo una evaluación a los 48 aspirantes, en la que estuvieron involucradas instituciones de educación superior y de la dupla propuesta Rafael Luna no es el mejor calificado.

Resaltó que que Morena propuso a una mujer —Ana María Yadira– “que interpreto como la que quería la oposición pero a cambio de ello, quiere que se apruebe al peor calificado”.

Antes de la votación, el coordinador Monreal reveló que los dos nombres propuestos fueron acordados en la Junta de Coordinación Política por todos los coordinadores y firmada un día antes, pero hoy el panista Julen Rementería se echó para atrás y le comentó que “traía una rebelión interna”.

Monreal resaltó que si no salía hoy el acuerdo, se iba a dificultar más, porque es la segunda vez que lo intenta. La primera fue en diciembre cuando la oposición se dividió también y las dos vacantes que existían en el Inai desde marzo del 2022, siguieron sin cubrirse.

Es delicado, recalcó el coordinador de Morena, porque otro comisionado del Inai concluye su gestión a fines de este mes y el Instituto quedaría sólo con tres de sus integrantes.