Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria Tamaulipas.- La decisión de un juez parcial de Reynosa, de otorgar amparo al ex Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, “es un insulto a los tamaulipecos”, dijo la coordinadora del Congreso estatal, Úrsula Patricia Salazar Mojica.

“Lo hacen ver como si se tratara de un inocente”, siguió diciendo en conferencia de prensa a la que la que convocó la fracción de Morena de la 65 legislatura.

Comentó la “sospechosa” actuación del Juez Octavo de Distrito de Reynosa, Faustino Gutiérrez Pérez, un personaje que ha otorgado amparos y dictado sentencias favoreciendo al ex Gobernador, familiares y amigos.

Puso como ejemplo que, de 12 asuntos relacionados con corrupción y delitos financieros de García Cabeza de Vaca y los suyos, en 11 ocasiones ha ordenado que se levanten bloqueos, suspendan inmovilizaciones, embargo y aseguramiento de cuentas bancarias, “así como que se borre al ex gobernador y su gente de la lista de personas con operaciones bloqueadas”.

Agregó la presidenta de la Junta de Coordinación Política: “Ahora resulta que pretenden proteger de toda culpa a Francisco García, mismo que al amparo del viejo poder ha sido señalado de enriquecerse de manera exorbitante, el que persiguió opositores, al que le pesan en su contra muchas pruebas de malos manejos”.

De manera directa, Salazar Mojica se dirigió al juzgador:

“Señor juez, no es la primera vez que actúa en forma parcial, no es la primera vez que resuelve a conveniencia, no es la primera vez que nos insulta a todos”.

Manifestó que Gutiérrez Pérez no solo recibe este cúmulo de asuntos sino que “a nuestro juicio de manera obsequiosa y sin mucha lógica legal, concede suspensiones y amparos”.

Convocó a los tamaulipecos a que de manera pacífica se expresen, manifiesten su indignación y “señalemos juntos a quienes favorecen la impunidad”.

CABEZA DE VACA NP ESTÁ EXONERADO; GOVEA OROZCO

Participante también en la conferencia de prensa, el abogado Eduardo Govea Orozco, asesor jurídico del partido Morena y representante ante los órganos electorales, explicó que García Cabeza de Vaca no está exonerado de responsabilidades.

La Fiscalía General de la República seguirá investigando, manifestó, motivo por el cual presentó inconformidad por la resolución del juez.

En tales términos también se había expresado la diputada Salazar, hablándole directamente al ex Gobernador.

“No, no, Francisco García de Vaca, la justicia no actuó a tu favor, como lo dices. Lo que si pasó es que un juez parcial te ayudó”.

Igual hizo alusión a que los tamaulipecos “no olvidamos los malos manejos, agresiones y despojos cometidos durante seis años, algo que no se borra con la decisión de un juez”.

Finalizó pidiendo al pueblo tamaulipeco “no permitir la impunidad de quienes nos han agraviado y de quienes lo protegen”.