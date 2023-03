Por David Zárate Cruz

Reynosa, Tamaulipas.- La aseguradora Grupo Nacional Provincial (GNP) en Reynosa deberá el valor comercial un vehículo asegurado, por robo, ya que mediante la ejecutoria 80/2022, magistrados federales le negaron el amparo a la empresa en contra del Juzgado Primero Civil de Reynosa, debido a que impuso la condición al asegurado de que cancelara el registro de hurto, lo cual no está establecido en el contrato que se firmó.

El magistrado José Manuel Quistián Espericueta, presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en Reynosa, dio a conocer la ejecutoria mediante la cual se determinó que para la procedencia de la acción no era obligación del actor la cancelación que alude la demanda por no estar sustentado en documental alguna, esto es, que de las condiciones generales no se advierte la obligación que el demandado pretende atribuir al actor, para la cancelación de un reporte de robo que él no hizo.

El uno de diciembre del 2021, el Juzgado Primero Civil de Reynosa emitió la sentencia de juicio oral mercantil, mediante el cual condenó a GNP a pagar al C (…) el valor comercial del vehículo asegurado, el día del siniestro, menos un deducible del 10 por ciento, cuyo pago deberá hacerse en 95 por ciento y en un 5 por ciento por parte de Zurich Santander Seguros México. La primera empresa recurrió al juicio de amparo.

El magistrado Osbaldo López García, a quien correspondió estudiar el asunto, determinó que resulta irrelevante que el actor reconociera en la demanda que le fue entregado un listado de requisitos y documentos que debía satisfacer para el pago de la póliza, entre los cuales le fue requerido que procediera a la cancelación del reporte de robo, que no sobra decir, la propia compañía aseguradora calificó como un falso reporte, en los términos antes indicados, porque se insiste, dicho proceder no le resulta exigible.

Tampoco participa de razón el argumento en el cual GNP sostiene que debió llamarse a la diversa aseguradora Atlas, ante la cual se hizo el supuesto reporte de robo, porque dicha empresa no participa de las obligaciones pactadas en el contrato de seguro, cuya póliza hizo efectiva el actor, de ahí que carece de interés jurídico para comparecer al juicio, ante lo cual el pleno judicial negó el amparo a la aseguradora.

SENTENCIA COMPLETA DEL JUICIO ORAL MERCANTIL

1.- Se condena a la COMPAÑÍA DE SEGUROS GNP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. y ZURICH SANTANDER SEGUROS MÉXICO S.A. a pagar al C (…), el valor comercial del vehículo asegurado, el día del siniestro, menos un deducible del 10%, conforme lo pactado en la póliza base de la acción, previa valuación que se haga del mismo en vía incidental, y cuyo pago deberá hacerse en un noventa y cinco por ciento (95%) por parte de la compañía de seguros Grupo Nacional Provincial S.A.B. y en un cinco por ciento (5%) por parte de ZURICH SANTANDER SEGUROS MÉXICO S.A. Según consta en la propia póliza motivo del presente juicio.

2.- Se Condena a las demandadas al pago de los intereses sobre la cantidad que resulte, de aplicar el 6% anual, contados a partir del momento que incurrieron en mora los demandados, esto es, JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, a la fecha en que realicen el pago de lo reclamado, los cuales se cuantificarán en vía incidental y en ejecución de sentencia.

3.- Se condena únicamente a la parte codemandada, COMPAÑÍA DE SEGUROS GNP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. al pago de los gastos y costas que la actora haya erogado con la tramitación del presente juicio, por haberle sido adverso el presente fallo.