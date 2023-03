Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Una buena noticia para la mayoría mexica es que el próximo 3 de abril Lorenzo Córdova dejará el INE del que ha sido presidente los últimos nueve años cobrando un promedio de 400 mil pesos mensuales “libres de polvo y paja”, además de la serie de prestaciones inherentes al cargo entre las que se cuentan hasta la provisión de alimentos y no se diga el pago de servicios hogareños como agua, luz, predial, etc. Se irá, también, con unos ocho millones extras producto del finiquito y otros privilegios a los que solo tiene acceso la alta burocracia en retiro. El individuo en cuestión desempeña el cargo de consejero desde el 11 de diciembre del 2011 a propuesta de Felipe Calderón Hinojosa, poco después Enrique Peña Nieto lo elevó al rango máximo. Por esto ya sabrá a qué intereses ha servido durante su reinado.

Y como estos últimos días LC no quiso dejarlos pasar gratis, realizó larga gira por los EU de la que no hay explicación sobre algún beneficio para el país. Se trató entonces de vacaciones pagadas por los contribuyentes lo cual constituye un abuso más del maligno funcionario que para fortuna pronto abandonará el puesto pasando al anonimato del que salió solo para dañar la democracia. Por otra parte, aprovecha los medios de comunicación para auto vestirse de gloria en el desempeño de una tarea que ya sabemos, solo sirvió para avalar los golpes de los adversarios de la 4T. Y los ejemplos son incontables; recordemos los casos de Guerrero y Michoacán y las complicaciones inventadas por INE en el afán de contener los triunfos de Morena. Y deje que en Tamaulipas también quiso meter la sucia mano, solo que topó con una paisanada que dijo ¡basta!, echando del poder al panismo irresponsable, convenenciero, negociante y simulador.

Por supuesto que la salida de Lorenzo Córdova no garantiza cambios, por el contrario. Y es que, al contar con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia, el órgano electoral da rienda suelta a la vanidad de quienes lo integran. Recordéis que los amparos interpuestos por la derecha conservadora han encontrado eco en un poder judicial decidido a echar abajo todo lo que provenga del ejecutivo, como el llamado “plan B” que no tiene más objetivo que contener los excesos del INE considerado como el más oneroso del mundo mundial. En este sentido es válida la denuncia respecto de que cuando menos 200 funcionarios ganan más que el presidente de la república pese a que es contrario a la ley.

El asunto es que Lorenzo Córdova no cobrará más en el INE. Será la misma situación de Ciro Murayama, el siniestro consejero que le sirvió de acólito nueve años y que también dirá adiós a la nómina oficial. Ni cómo negar que integraron la pareja ideal cuando se trató de atacar a AMLO y contener la democracia participativa. Operaron a contra flujo una serie de eventos, como aquel que mediante malas artes evitaron juzgar a los ex presidentes, disminuyendo casi a la mitad la cantidad de casillas, escondiéndolas y aplicando el juego del “ratón loco” ante la desesperación de los votantes. ¿Y qué tal las indecentes maniobras para que auténticos demócratas no ocupen ahora las vacantes?.

Sin embargo, algo se ganará con la ausencia de Córdova. Por lo pronto existe la confianza de que el nuevo presidente-consejero no forme parte de la mafia del poder tantas veces denunciada por AMLO. Pronto lo sabremos.

TIEMPO DE ACTUAR

Jesús Lavín Verástegui, secretario de Aministración del gobierno estatal, recién hizo denuncias que no deben pasar inadvertidas. Ante la representación popular habló incluso de saqueo que mantiene en aprietos algunas áreas. Fue claro, sin regatear calificativos a lo sucedido durante el régimen anterior donde ciertos ex titulares permanecen bajo sospecha.

Tales denuncias se suman a las señaladas por funcionarios de diversos niveles que no dejan de sorprender debido al grado de impunidad lograda hasta ahora, por quienes tuvieron a cargo importantes responsabilidades. Lo mismo en Educación, Salud, Bienestar, Trabajo, etc. Sea que por doquier “salta la liebre”, sin que hasta ahora sepamos de juicios que en verdad involucren a los culpables.

Usted dirá que es normal si consideramos que el panismo no termina de irse y la transformación apenas llega. Tiene razón por la situación ambivalente en el aspecto policiaco y el poder judicial, por ejemplo, cuyos titulares no pueden ni deben permanecer atados al pasado por el daño que causan a la población. Así que a colaborar. En este sentido no hay definiciones todavía, sin embargo, habrá que llegar hasta las últimas consecuencias, y bien lo entiende el gobernador Villarreal Anaya avalado por el respaldo mayoritario equivalente a confianza absoluta ante cualquier decisión por delicada que parezca. Y con el apoyo también de AMLO, “¡hay que darle pa’delante!”.

SUCEDE QUE

En la cultura oficial solo los funcionarios ganan, en tanto escritores, artistas y creadores, nomás la ven pasar. Y ni modo que sea invento.

