Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La inseguridad persiste. De los 32 estados pocos son los que se salvan de este mal que tanto daño hace a la república. Inútil decir que ni el régimen de la 4T puede resolver el problema a pesar del optimismo mostrado por los funcionarios obligados a mostrar buenos resultados desde hace casi cuatro años y medio, mismos que hasta ahora no están precisamente en condiciones de hacerlo. ¡Han fracasado!, digámoslo con todas sus palabras y ni modo que sea invento. Por su parte AMLO es un humanista que predica en el desierto. En este sentido aceptemos que eso de “abrazos y no balazos” no corresponde a una realidad donde la corrupción no termina de irse y la transformación apenas llega.

Hay hechos que sacuden las estructuras del sistema, como lo recién sucedido en Matamoros. No es fácil enfrentar un poderoso gobierno como el de EU que con razón reclama justicia e investigación hasta sus últimas consecuencias respecto de la suerte de cuatro de sus ciudadanos. Ahora sabemos que dos de ellos fallecieron tocando informar de primera mano al gobernador Américo Villarreal en plena “mañanera” de AMLO este martes.

Horas más tarde y de acuerdo a la urgencia del caso, serían convocados quienes integran el “gabinete de seguridad” surgiendo de tal reunión algunos pormenores como el motivo de la visita a México de las víctimas, nombres, procedencia, anuncio de un detenido, la entrega de los sobrevivientes a autoridades de EU, los protocolos legales relacionados con los difuntos y la promesa de que el caso se aclarará.

El asunto por delicado llegó hasta “la casa blanca” fortaleciendo la exigencia de congresistas republicanos de militarizar la frontera, lo cual equivaldría a un estado de sitio en perjuicio de los mexicas que por diversas razones cruzan los puentes internacionales con frecuencia. Pero también es tema para los adversarios de la 4T que anticipan “la tormenta” diplomática que se avecina contra AMLO como si fuera directamente culpable del incidente que si bien es producto de los tiempos violentos que vivimos, no deja de ser circunstancial, incluso, al parecer, motivado por la confusión. ¿Y qué tal los medios de comunicación y “anolistos” como buitres, siempre dispuestos a explotar el dolor humano? Nada más vea la difusión que deja corta a la emitida sobre desgracias como el último terremoto en Turquía que arrojara miles de muertos.

Sea como fuere hay escándalo, pero de ninguna manera confrontación con EU, eso lo dejamos al morbo y mala entraña de quienes desean ver a México invadido por las fuerzas armadas del vecino país bajo el pretexto de presunto terrorismo que se incuba y actúa a partir de la línea divisoria con el objetivo de desestabilizar a las autoridades gringas. Usted dirá que en estos días dicha intervención sería imposible pero no esté seguro si observamos lo que pasa en latitudes donde la civilización alcanza grado excelso. Rusia y Ucrania o Israel y el mundo árabe, por ejemplo.

Mientras tanto el supremo gobierno está preparado para enfrentar este miércoles las agresiones en el marco del día internacional de la mujer. Esperamos “lo pior” por parte de grupos violentos patrocinados por la derecha conservadora que piden justicia y respeto con martillo y soplete en mano.

¡AGUA POR AMOR A DIOS!

Resulta que ciertamente solo con ayuda del Eterno podremos tener agua, así que las oraciones son válidas. Y es que AMLO se encargó de desmentir el anuncio de Américo Villarreal Anaya de que la sed sería mitigada por el río Pánuco. Y fue muy claro al afirmar que los habitantes de la huasteca veracruzana no permiten extraer el preciado líquido. Así que el gozo de tamaulipecos y neoloneses se fue al pozo.

Esto sí es una desgracia que no requiere mayor explicación conocidas que son las consecuencias del desabasto de que son víctimas miles y pue-que hasta millones de familias. Y eso que la primavera apenas asoma empujada por un verano que amenaza convertirse en auténtico infierno.

No habrá acueducto proveniente del Pánuco y Tamaulipas podría convertirse en Luvina, la de Juan Rulfo: “…sí llueve poco. Tan poco o casi nada. Tanto que la tierra, además de estar reseca y achicada como cuero viejo, se ha llenado de rajaduras y de esa cosa que allí llaman “pasojos de agua” que no son sino terrones endurecidos como piedras filosas que se clavan en los pies de uno al caminar, como si allí hasta a la tierra le hubieran crecido espinas…”.

SUCEDE QUE

Dícese de algunos(as) integrantes de la dirigencia del SNTE que serán funcionarios (as) de primer nivel en la SET. De ahí los “apapachos” para Lucía Aimé de parte de Arnulfo, ahora su aliado. Es una historia donde no falta el villano a quien en la confusión, y a pesar de perder la elección sindical, trataron de imponerlo como secretario de la dependencia.

Y hasta la próxima.