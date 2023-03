Por Agencias

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, a aclarar los motivos del contrato que el instituto político firmó en 2015 con una empresa ligada al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna –recientemente declarado culpable de cinco delitos por narcotráfico y crimen organizado en una corte de Estados Unidos—, pues cuestionó: “¿A qué se dedicaba García Luna? ¿A recursos humanos?”.

Luego que el dirigente del blanquiazul reconociera ayer que se suscribió un contrato con la compañía de quien fuera la mano derecha del entonces presidente Felipe Calderón –gobierno emanado del panismo— para “temas de personal y recursos humanos”, el mandatario cuestionó si en esos asuntos eran la especialidad de los negocios de García Luna.

“Lo único que quiero ahora, ya que están colaborando (el PAN), que nos digan: ¿Cómo que tema para ‘personal’? ¿A qué se dedicaba García Luna? O sea, ¿a recursos humanos? O sea, ¿al manejo de recursos humanos? Sería bueno saber para qué fue (el contrato). Porque García Luna lo que sabía, de acuerdo a lo que está en el juicio (en la corte en Brooklyn), es a escuchar y el manejo de escoltas, pero ¿recursos humanos?”, remarcó el mandatario federal en la mañanera de este miércoles.

Insistió en la invitación que hizo ayer al ex presidente Calderón –quien afirmó hace un par de días que tenía “muchas dudas” sobre el veredicto en la corte estadunidense contra su ex colaborador— a que si siente que el ex secretario de Seguridad Pública es inocente, “que se enfrente a la fiscalía de Estados Unidos y que se abra un buen debate. Sería muy sano para México y para el mundo”.

El jefe del Ejecutivo enfatizó: “Invitar a Calderón a que ya defienda abiertamente a García Luna y que presente pruebas, y no le hace que se trate de los tribunales de Estados Unidos, cuando se tiene la convicción de que está uno actuando con apego a la verdad y se lucha por una causa justa, se puede uno enfrentar a cualquier adversario,por encima de todo está la dignidad”.

López Obrador aseveró que su gobierno no tiene ninguna persecución contra el ex mandatario, pues si así fuera se habría presentado una denuncia penal para investigarlo, e inclusive, agregó, “nunca he hablado que está denunciado en un tribunal internacional por violación de derechos humanos”.

Recordó que cuando llegó a la Presidencia, ante el clamor de miles de ciudadanos para enjuiciar a los ex presidentes, se llamó a una consulta popular para que fuera la gente la que decidiera si se les juzgaba o no.

“Fui muy claro, a los ex presidentes se les inician procesos de investigación sólo si el pueblo lo aprueba. Presenté en su momento una solicitud para una consulta con ese fin y la gente no participó en la cantidad que exige la Constitución, 40 por ciento de los ciudadanos para que la consulta sea vinculatoria, es decir, válida. Participaron menos, sí, la mayoría pidiendo juicio, creo que fueron como 7 millones, pero tenían que haber participado 40 por ciento. Claro, los conservadores llamaron a no votar. Pero de todas maneras no se alcanzó el porcentaje y estamos cumpliendo ese compromiso que hicimos”.

Sin embargo, continuó el tabasqueño, si Calderón considera que su ex secretario es inocente, “pues que se enfrente a la fiscalía de Estados Unidos y que se abra un buen debate, que sería muy sano para México y para el mundo. Porque ningún tribunal debe actuar de manera injusta y donde quiera que se cometa un acto de injusticia, tiene que haber una protesta y se debe de luchar en contra de las injusticias”.

Ejemplificó que un caso de una persona que ha sido injustamente perseguido por la justicia de Estados Unidos es el del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

“Deben dejar en libertad a Assange, porque eso no se debe de olvidar, lo tienen preso, es como tener en prisión a la libertad. A la libertad de expresión la tienen en la cárcel, y de eso no se habla nada. Los periódicos más influyentes que incluso informaron, el New York Times dio información sobre los cables (revelados por el ciberactivista), y a ellos no los enjuiciaron, hicieron lo mismo que hizo Assange, dar a conocer información de cables del gobierno de Estados Unidos, exactamente lo mismo, el New York Times y otros medios, y a ellos no los tocaron, y a Assange sí lo tienen en la cárcel. El doble rasero de siempre, la hipocresía”.