Por José Gregorio Aguilar

La secretaria del Trabajo Olga Sosa Ruiz desconoce cuál es la situación real en la maquiladora Kemet, donde las negociaciones entre empresa y sindicato para acordar el incremento salarial 2023 se encuentran estancadas debido a la negativa de la empresa por mejorar su oferta, informó Dolores Zúñiga Vázquez, secretaria general de la organización sindical.

Criticó que sea la propia titular del Trabajo quien proporcione una información que no corresponde a la realidad y minimice la molestia e inconformidad de los trabajadores a los que se les ofrece solo un 3 por ciento de incremento al salario, lo cual es considerado como una burla.

Refirió que sería bueno que la secretaria del Trabajo visite a los obreros y dialogue con ellos, así como con los integrantes del sindicato, para que tenga una visión más amplia de la problemática y no se quede solo con una visión parcial de los hechos.

“No me gusta que la secretaria esté dando esas información, porque ella no se ha acercado al sindicato ni a los trabajadores, ella no ha preguntado ni ha investigado, tal vez los conciliadores son los que le están diciendo las cosas a su manera pero hasta ahorita no hay fecha definida para en que se arregle esa situación”

Sin embargo, dijo que las pláticas para tratar de obtener un mejor aumento salarial continúan ante la presencia de representantes de la dependencia, mientras que el emplazamiento a huelga vence el 30 de marzo.

“Aún estamos en pláticas; en los juzgados hay un conciliador, está la juez de la secretaría y no se ha resuelto ni se va a resolver, porque ellos solo ofrecen un 3 por ciento y eso es una burla para los trabajadores”.

Dijo que ella no se explica por qué esa negativa de Kemet de mejorar su oferta de incremento, aunque la empresa argumenta que la situación económica es difícil y que no hay trabajo, pero eso es algo que no es del todo cierto, enfatizó Dolores Zúñiga.

“No, porque los trabajadores están todos los días y hasta horas extras, entonces no sé por qué la empresa dice que no hay trabajo ni dinero”.