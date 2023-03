Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La carrera por la sucesión presidencial llegó a su recta final, los aspirantes al más honroso puesto que le puede otorgar la ciudadanía a un político aceleran, hacen presencia en los Estados, recorren las ciudades, se visten de personas buenas y hasta entran en profundos momentos de reflexión y propuesta, vaya, da la impresión de que en el ganar o perder les va la vida.

Por acá solo se escucha difusamente que pueden ser Claudia, Lily, Marcelo, Adán, Colosio, Monreal, Samuel, y hasta el exgobernador tamaulipeco aunque ande prófugo y; otra verdad es que la ciudadanía parece hacer poco caso a esas figuras, las ven muy lejanas, como personajes a los que difícilmente los volveremos a ver una vez concluida la elección presidencial y quizá no se equivocan, la experiencia lo confirma.

Sin embargo, hay que despabilarnos, no cometer ese error de ver la elección presidencial como si ocurriera en otra parte del mundo o la galaxia, como si no fuera trascedente para nuestro bolsillo, peor aún, para nuestro futuro, nuestra paz, el bienestar de los nuestros, deje le digo porqué.

Mire, la primera repercusión que habrá en Tamaulipas, una vez que se definan los candidatos por las diferentes coaliciones o partidos, se notará en los nombres de quienes vayan a competir para Senadores, Diputados federales y quizá, en la negociación, hasta a alcaldes y Diputados locales se impongan sin hacer mucho caso a las necesidades de nuestra tierra, a lo que demande el pueblo, total, por los efectos de la elección presidencial algunos ganarán sin aportar nada, incluso con su mala fama o los pésimos resultados que dan en sus administraciones.

Por eso es que resulta muy importante estar al pendiente de los equipos de cada aspirante al máximo cargo en el país ya que de ahí se vendrán en cascada candidaturas, habrá nuevos nombres en los escenarios políticos, muchos de ellos y de ellas, de los cuales debemos cuidarnos porque ya conocemos su pasado y es seguro que de retomar poder será similar a su futuro, de corrupción y saqueos.

Entonces, las y los aspirantes a la presidencia de la República desde ya deben acaparar nuestra atención, preguntar que políticos locales andan con cada cual, entender que a muchos debemos cerrarles la puerta, e incluso cualquier rendija de la ventana antes de que nos vuelvan a robar.

Entonces hay que estar pendiente de las visitas de Ebrard que andará por acá en estos días y en general de todos los que habrán de visitarnos más pronto de lo que imagine.

Porque hay un riesgo más, hasta hoy los aspirantes a la presidencia son políticos mal criticados, no se les encuentra defecto y créalo, no existe la perfección, o peor aún, quizá sus peores lados sean quienes se les sumarán en este Estado buscando sacar tajada y eso, eso ya no nos lo podemos permitir…

HEREDARON REZAGOS EN LA SECRETARIA DEL TRABAJO, OLGA SOSA… La secretaria del Trabajo en Tamaulipas, Olga Patricia Sosa Ruíz, compareció ante el pleno del Congreso de Tamaulipas, dando cuenta de las acciones que se han realizado en la dependencia a su cargo y que han marcado una diferencia positiva, en favor de los trabajadores de Tamaulipas en la actual administración de Américo Villarreal Anaya.

En ese tenor, la actual administración heredó 26 mil 681 asuntos, algunos sin expedientes integrados, pero desde octubre se ha disminuido a 18 mil 312 expedientes hasta el momento, rebasando la meta del sexenio anterior que marcaba 850 expedientes al semestre, lo que proyectaba terminar con todo el rezago hasta el año 2037.

En ese sentido, destacó que en esta administración se encuentra funcionando para todas y todos los tamaulipecos la Procuraduría de la Defensa del Trabajo así como la Dirección de Inspección y Vigilancia, que tienen como propósito fundamental la protección de los derechos laborales de los trabajadores, en todos los municipios de Tamaulipas así como la erradicación del trabajo infantil.

También se refirió a la efectividad que se ha logrado en los Centros de Conciliación Laboral con seis sedes en el estado, que actualmente tienen una tasa de conciliación de 86 por ciento que les posiciona en sexto lugar a nivel nacional, logrando en estos meses más de 3631 convenios conciliatorios y 359 constancias de no conciliación, siendo esto parte de las acciones que de manera contundente se realizan en materia de justicia laboral.

Esto equivale a 199 millones 118 mil 721 pesos, en términos económicos de los procesos conciliatorios.

La Secretaría del Trabajo también ha dado alta prioridad a la capacitación y productividad de la clase trabajadora, por lo cual se mantiene una sinergia favorable con las empresas con las que se trabaja de la mano por instrucción del gobernador Américo Villarreal y hasta el momento se ha beneficiado a 12 mil 953 trabajadores.

En materia de empleo en Tamaulipas, hay más de 696 mil 614 personas registradas con un empleo formal, pero además desde el inicio de la presente administración se ha logrado dar trabajo a 151 personas con algún tipo de discapacidad o situación vulnerable, mientras que en el tema de movilidad laboral hay 547 trabajadores de Tamaulipas trabajando en el extranjero reafirmándose así las gestiones que realiza el gobierno de Tamaulipas, para la vinculación de más personas en puestos de trabajo con derechos laborales garantizados y salario digno.

Tamaulipas se ubica en la décima posición a nivel nacional como entidad generadora de empleo formal.

Un total de 547 trabajadores enviados a Estados Unidos y Canadá con certidumbre laboral y migratoria.

La secretaria Olga Sosa Ruíz, reiteró que en este gobierno se trabaja con puertas abiertas y de la mano con los empresarios protegiendo ante todos los derechos laborales de las y los tamaulipecos como parte de la transformación.

