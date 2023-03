Por Agencias

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que su gobierno no tuvo nada que ver con la remoción de Miguel Angel Osorio Chong de la coordinación de los senadores priistas: “es una situación de un partido, nada más que no nos vayan a echar la culpa” los medios de comunicación.

En su conferencia dijo que “antes le decían a Alito (Alejandro Moreno, dirigente del PRI), Amlito. No tenemos nosotros nada que ver en eso, sinceramente. No nos metemos, no hacemos ese tipo de relaciones, no establecemos relaciones de complicidad con nadie, por eso tenemos autoridad moral”.

A pregunta expresa sobre el conflicto en el seno de la bancada del PRI en la Cámara Alta, López Obrador aseveró que si su gobierno fuera como los de antes “no tendríamos ningún problema, ni con los medios, sería cosa de seguirlos maiceando, como los maiceaban antes, con honrosas excepciones. En el caso de los legisladores, con recibirlos, ni siquiera maicearlos. ¿Cuántas veces he recibido a, cómo se llama, Alejandro Moreno? Nunca.

“ Y ¿Vamos a dialogar? No, cada quien que cumpla con su responsabilidad. Y los del Poder Judicial, lo mismo, pero imaginense establecemos relaciones de complicidad, con jueces, magistrados, ministros, No pues ya, no tendríamos autoridad moral. Aquí que cada quien cumpla con su responsabildad”.

—¿Se debilita el bloque conservador con esto?

—No me meto en eso. Miren, el bloque conservador no tiene futuro porque están divorciados del pueblo y como decía Juárez. El triunfo de la reacción es moralmente imposible. Le dieron la espalda al pueblo. Desprecian al pueblo.

Consideró que el caso del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral es el ejemplo de esta práctica:

“Un paladín de la democracia, defendido por quienes vinieron a manifestarse al Zócalo, que son bastante, no solo los que vinieron manifestarse, sino los conservadores, calculo que son como 20 o 25 millones y que bueno por que esto es la democracia, No puede haber pensamiento único, El totalitarismo, la dictadura, es sometimiento, Es poder Omnímodo. La democracia es pluralidad. Vinieron el INE no se toca, y un consejero, el presidente consejero, racista, confeso, defendido por millones.”.

Cuestionó también al consejero Ciro Murayama por su expresión de que el pueblo no existe. Hizo difundir en la pantalla del Salón Tesorería el tuit donde afirmaba esto: “elpueblo no existe, lo que existen son sociedades diversas y las sociedades siempre tienen conflictos. Las elecciones son el único mecanismo que involucra a todos, la democracia es paz social”.

En esta lógica, aseguró el presidente, para Murayama “existe la sociedad política, es un asunto de los periodistas, intelectuales, de la élite, tiene que ver con el círculo rojo.”. Es muy interesante toda esta polémica.