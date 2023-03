Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los establecimientos afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) en Tamaulipas, desistieron de ampararse en contra del reglamento anti tabaco, informó Pablo Reyna Quiroga.

El vicepresidente nacional de afiliaciones del organismo empresarial aseguró que en realidad la mayor afectación es para los bares, discos o centros nocturnos, porque a los restaurantes la gente va más que nada a comer o cenar, no tanto a fumar o a beber alcohol.

“Fíjate que de los socios no hubo nadie, al final la respuesta que nos dieron fue que no es un tema privativo de la Canirac o de los restaurantes, la gente va más que nada a la comida, no tanto a fumar”.

Dijo que la estadística indica que mientras que a un restaurante acuden 10 fumadores al día, al bar, antro o centro nocturno acuden cientos.

“Ya los que son bares, discos o antros eso sí, es la copa y el cigarro; la cantidad de fumadores, por cada 10 que consumen en un restaurante en un día, hay 500 que acuden a un bar, antro o centro de espectáculos”.

Recordó que en realidad la inconformidad del sector es por la inversión que realizaron para acondicionar un área dentro del establecimiento y como una solución al tema del tabaquismo, porque se permitía en áreas abiertas dentro del restaurante, pero con el nuevo reglamento ya no es posible utilizar dichos espacios.