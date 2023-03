Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Cómo están? Un aire de bienestar, siento, creo yo, se respira en Tamaulipas y de modo particular en Ciudad Victoria. En lo personal vemos una mayor presencia de patrullas de la policía circulando en las calles y avenidas de la capital del estado. Y eso da a la gente una sensación de seguridad. Claro, pueden acontecer incidentes negativos pero la presencia de patrullas siempre será mejor a que no haya.

En el pasado gobierno del señor Francisco García Cabeza de Vaca no se veían unidades de seguridad pública con tanta frecuencia como ahora. Cierto, con Cabeza de Vaca llegaron las motopatrullas al centro de Victoria pero ahora circulan más de estas unidades y no únicamente en la zona centro de la capital. Ya las hemos visto circular en colonias populares. Y eso es bueno.

En lo personal veíamos una Cd. Victoria con pocas patrullas. Durante el sexenio del Gobernador Cabeza de Vaca, recuerdo que un bien día, en un grupo de cuatro vehículos, un día soleado y caluroso tomamos carretera rumbo a la playa de La Pesca. Y, gran sorpresa… cada tres kilómetros y medio, estaba una patrulla de la Policía Estatal con su inconfundible color azul. Así, todo bien supervigilado por Fuerza Tamaulipas, desde la salida de Victoria hasta el poblado La Pesca. Ahí en La Pesca el gobernador, ya lo sabemos todos, tiene un conjunto de mansiones.

De hecho, en el sexenio de Cabeza de Vaca el gobierno estatal junto a la playa abrió profundas zanjas para evitar que carros, camionetas y motonetas circularan por el lugar. Ah, pero eso sí, por ahí si se paseaban arriba de vehículos familias de allegados al gobierno azul del reynosense Cabeza de Vaca, ante el silencio cómplice de la Policía Estatal.

¿Hasta dónde llegarán las acciones legales contra el ex Gobernador? Muchos opinamos, intuimos, avizoramos, predecimos, vislumbramos que no van a llegar muy lejos. Se hizo un pacto de no agresión entre el reynosense y el hombre fuerte de Macuspana. ¿Qué no?

2.- Como diría la canción. Ya va llegando abril y sus fiestas. Abril y su Semana Santa. Tiempo de no laborar, tiempo de vacaciones laborales y escolares. Tiempo de playa, de ríos, de sol y mar. Y tiempo pues de tomarse una, dos, tres, cuatro, cinco cervezas para el relax y el descanso, máxime que todos-o casi todos-hemos padecido el estrés del Covid-19.

En alerta a esto, hay que estar muy pendientes de no caer en la conducta de agarrar el volante del vehículo y la bebida alcohólica al mismo tiempo.

Todo sea porque una vacación, un descanso no se haga tragedia.

3.- En el tema de las corcholatas este próximo jueves 30 de marzo en punto de las 19 horas, 7 de la noche es la presentación del libro «El camino de México», de Marcelo Ebrard, de la empresa Aguilar.

4.- En los rumbos del sindicalismo de los profesores de Tamaulipas han de saber que el Comité Ejecutivo Seccional que encabeza el maestro Arnulfo Rodríguez Treviño, está convocando al Primer Encuentro Estatal de la Estructura Sindical de la Sección 30 en Tamaulipas, que se efectuará este miércoles 29 de marzo a partir de las 11 de la mañana en el Poliforum «Dr. Rodolfo Torre Cantú», ubicando en el Parque Bicentenario de nuestra linda Cd. Victoria. «¡Uno somos todos y todos somos uno!», reza el refrán de la nueva dirigencia del profesor Arnulfo Rodríguez Treviño.

La que anda bien activa, sacando asuntos sindicales adelante es la maestra titular de Conflictos, la profesora Blanca Anzaldúa Nájera, oriunda de Río Bravo. NOS VEMOS.

