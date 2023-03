Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El periódico más identificado con la ultraderecha en su edición del domingo acepta que a la celebración del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera asistieron medio millón de personas que desde luego no cupieron en el Zócalo, pero abarrotaron el centro histórico de la gran capital muchas de las cuales, ciertamente, llegaron de diversos estados, como que se trató de un homenaje a mi general Lázaro Cárdenas del Río y a su valor de enfrentarse al capitalismo internacional.

El mensaje de AMLO para la ocasión no pudo ser más elocuente al ratificar la soberanía e independencia de México recordando que no es colonia de ninguna potencia. En este sentido de manera directa señaló que con EU existe cooperación y acuerdos, pero no sometimiento, quizá refiriéndose a algunos grupos y legisladores fascistas del partido republicano que insisten en militarizar la frontera “y de ser necesario” invadir nuestro país, como si la dignidad nacional pudiera ser pisoteada cada vez que se les antoja o bajo cualquier motivo.

Ahora mismo tales grupos toman como pretexto la violencia provocada por la delincuencia que califican de “terrorismo”, sin embargo, este es asunto que el supremo gobierno está en vías de resolver, que no es fácil, hay que aceptarlo, debido a la maligna herencia dejada por los regímenes neoliberales del PRI y PAN. Y ni modo que sea invento cuando uno de los encargados de combatirla se convirtió en cómplice durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, según consta en el juicio y culpabilidad de Genaro García Luna.

Pero también hay otro sector que pretende conservar los privilegios otorgados por el neoliberalismo integrado por negociantes apropiados de los recursos naturales, principalmente energéticos, que presionan de distinta manera acudiendo hasta a organismos que mediante mecanismos globalizantes intentan desconocer la Carta Magna. ¿Cómo fue posible que les entregaran el subsuelo, por ejemplo? La verdad fueron shingaderas de los ladrones, saqueadores y traidores a la patria. (Merecen quemarlos en leña verde y parece poco para el daño hecho).

Lo cierto es que el evento del sábado en el Zócalo fue magnífico y emotivo sirviendo de marco además para que AMLO reafirmara la convicción de que existe relevo generacional señalando que cualquiera de quienes aspiran a sucederle, son garantía de que la transformación de la república llegará hasta sus últimas consecuencias destacando que la revolución de las conciencias es irreversible, siendo ello lo más importante porque los mexicanos ya no serán víctimas de engaños, simulaciones, marginación, discriminación y otros males que dispararon la pobreza durante los 36 años del neoporfirismo. “Con la conciencia colectiva-dijo- se podrán contrarrestar todos los ataques, guerra sucia, campañas de calumnias e intentos de manipulación que la oposición seguirá empleando”. “Sostengo, que hagan lo que hagan no regresarán al poder los oligarcas y continuará prevaleciendo en nuestro querido México una auténtica y verdadera democracia.” agregó. ¡Tengan para que aprendan!

¡AYYYYY DOLOR!

Los especialistas aseguran que ante la pérdida de algo querido el duelo dura un promedio de tres meses. En el caso de Francisco Javier Cabeza de Vaca la regla no funciona considerando que su nostalgia por el poder aumenta en lugar de disminuir. El ex gobernador insiste en entrometerse en asuntos que solo incumben al régimen dirigido por Américo Villarreal Anaya, quien, dicho sea, hace encomiable esfuerzo por colocar en orden el tiradero dejado por la anterior administración.

Por su parte CDV actúa como activista de su propio pasado pretendiendo cambiar lo que la historia juzga con resultados no muy favorables a su persona, según las denuncias frecuentes de AVA y otros funcionarios.

Es el PAN una de las trincheras desde donde intenta combatir al actual gobierno, pero es un partido que permanece arrinconado, no solo por el rechazo mayoritario sino porque no sabe por dónde ha de llegar el siguiente golpe dada su vulnerabilidad por la ausencia del apoyo oficial. Además, sin liderazgo ni autoridad moral que garantice el rescate de espacios perdidos el blanquiazul no tiene futuro y esto incluye a los bárbaros del norte que dejaron fuerte olor a azufre al abandonar los cargos que suponían de su propiedad.

Quedamos en que, después de ser el centro de todo, el ex gobernador se resiste en volver a la realidad. En él no cabe la resignación y parece que tampoco la prudencia.

SUCEDE QUE

Alguien debe recordar a CDV que nada es para siempre.

Y hasta la próxima.